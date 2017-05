Acord privind colaborarea dintre Romania si SUA pentru prevenirea si combaterea infractiunilor grave: Cele doua state vor avea acces reciproc la anumite date de referinta

acces reciproc la datele de referinta in sistemele automatizate de identificare a amprentelor, create de Parti in acest scop; efectuarea interogarilor automatizate prin compararea datelor dactiloscopice, de catre punctele nationale de contact, in cazuri individuale;

acces reciproc la datele de referinta in fisierele de date ADN; efectuarea interogarilor automatizate prin compararea profilurilor ADN, in cazuri individuale, de catre punctele nationale de contact, in vederea cercetarii infractiunilor grave;

furnizarea unor date suplimentare cu caracter personal si a altor informatii legate de datele dactiloscopice si de datele ADN, dupa caz, potrivit legislatiilor nationale aplicabile celor doua state;

aspecte referitoare la refuzul indeplinirii unei cereri de furnizare de date si informatii;

protectia datelor cu caracter personal si limitari privind prelucrarea acestora;

masuri privind securitatea datelor cu caracter personal;

alte prevederi cu caracter procedural, cum ar fi: suportarea cheltuielilor, intrarea in vigoare a Acordului, incetarea aplicarii acestuia.



Conform documentului, procedurile se aplica faptelor ce constituie infractiuni pasibile, potrivit legislatiei nationale a celor doua state, de o pedeapsa privativa de libertate al carei maxim este mai mare de un an sau de o pedeapsa mai grava.Documentul de cooperare are un continut preponderent tehnic si cuprinde, printre altele:Documentul de cooperare a fost incheiat in cadrul demersurilor politico-diplomatice care sunt intreprinse de catre Guvernul Romaniei pentru admiterea tarii noastre in Programul Visa Waiver (VWP), cu precadere indeplinirea criteriilor tehnice in procesul de liberalizare a vizelor pentru cetatenii romani care calatoresc in Statele Unite ale Americii.Reglementarile acordului sunt compatibile cu principiile cuprinse in Directiva (UE) 2016/680 in ceea ce priveste garantiile minime care trebuie impuse in materia transferului datelor cu caracter personal catre state terte si protectiei acestora, printre care se numara drepturile persoanei vizate, asigurarea confidentialitatii si securitatii datelor si supravegherea si controlul prelucrarilor.