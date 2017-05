Actualul prefect de Ilfov a fost numit prefect al municipiului Bucuresti

In iulie anul trecut, presa a relatat ca Adrian Petcu a fost filmat fumand chiar in sediul Prefecturii, de fata cu jandarmii, filmuletul care a surprins incidentul fiind postat pe Facebook, potrivit News.ro.Adrian Petcu detine, impreuna cu sotia sa, cote parti din trei terenuri intravilane in Sectorul 2 si un teren intravilan in Mogosoaia, toate achizitionate in anul 2004, precum si o casa de 150 mp. in Mogosoaia. El are si doua autoturisme, VW Golf si BMW X1. In anul 2015, el a vandut un autoturism pentru 7000 de euro.Petcu are si datorii: un credit la BRD scadent in 2034 de 15.000 de euro si un imprumut de la o persoana fizica, Paula Raluca Soare, scadent in acest an, de 138.500 de euro.El incasase in precedentul an fiscal urmatoarele venituri: 46.744 lei din salarii, 9.470 lei norma de hrana, 98.223 lei din chirii. Sotia lui obtinuse: 126.056 lei din salariu de la CSM, 8.025 lei din plata cu ora, 47.965 lei din diurna de detasare si 41.376 lei diferente salariale prin titlu executoriu de la Tribunalul Bucuresti, mai transmite News.ro.Adrian Petcu, in varsta de 43 de ani, a fost numit prefect al judetului Ilfov in urma cu doi ani. Anterior, el a fost, pentru un an, consilier superior in Prefectura Ilfov.Din anul 1997, cand a absolvit Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti, si pana in anul 2012, el a lucrat la S.C.BALKAN RO TRADE& CONSTRUCTION S.R.L.