Guvern: Patrule mixte romano-sarbe vor supraveghea frontierele de stat comune

Protocolul intre Ministerul Afacerilor Interne din Romania si Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea si activitatile patrulelor comune romano-sarbe de-a lungul frontierei de stat comune a fost semnat la 10 noiembrie 2016, la Timisoara, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Potrivit acestuia, prin incheierea Protocolului se urmareste imbunatatirea cooperarii intre autoritatile de frontiera ale celor doua state.Patrularea in comun la frontiera contribuie la realizarea schimbului de informatii pentru prevenirea si combaterea infractionalitatii transfrontaliere, la realizarea unui sistem eficient de supraveghere a frontierei de stat, respectiv sprijinirea cooperarii intre autoritatile competente ale statelor vecine pentru asigurarea regimului juridic al frontierei de stat.Protocolul cuprinde reglementari privind autoritatile competente, modul de constituire, desfasurare si actiune a patrulelor comune, zona in care acestea vor functiona, atributii, reguli privind folosirea mijloacelor de comunicatii, suportarea costurilor, analiza activitatii, precum si detalii de organizare a misiunilor.Protocolul de cooperare intre Romania si Republica Serbia are la baza prevederile Conventiei de Cooperare Politieneasca pentru Europa de Sud-Est, adoptata la Viena, la 5 mai 2006. Protocolul se incheie pentru o durata nedeterminata.