Guvernul a aprobat recalcularea pensiilor persoanelor incadrate in grupele I si II de munca, care nu au beneficiat de majorari ale punctajelor anuale dupa 2011

Potrivit Hotararii de Guvern, se stabileste stagiul de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual in procesul de recalculare a pensiilor, astfel incat persoanele care au lucrat in conditii identice sa beneficieze la determinarea punctajului mediu anual de stagii de cotizare identice, se arata intr-un comunicat al Guvernului.Noile prevederi se aplicata persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost stabilite potrivit legislatiei anterioare datei de 1 ianuarie 2011, care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite si/sau conditii speciale, si care nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale.Potrivit art. 1691 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile aduse prin Legea nr. 192/2015, aceste persoane beneficiaza de o crestere a punctajelor anuale realizate in aceste perioade, dupa cum urmeaza:cu 50% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa I de munca sau in locuri de munca incadrate in conditii speciale;cu 25% pentru perioadele in care au desfasurat activitati in locuri de munca incadrate in grupa a II-a de munca sau in locuri de munca incadrate in conditii deosebite.De aceasta majorare beneficiaza doar pensionarii ale caror drepturi de pensie s-au deschis anterior datei de 1 ianuarie 2011 si pentru care, la deschiderea drepturilor initiale de pensie, conform legii, a fost utilizat un stagiu de cotizare mai mic decat cel utilizat pentru restul pensionarilor. Din acest motiv, conform prevederilor legale in vigoare la acel moment, nu au beneficiat de majorarea punctajelor anuale pentru perioadele de activitate incadrate in grupa I si/sau grupa a II-a de munca potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, respectiv activitati in locuri de munca incadrate in conditii deosebite si/sau conditii speciale, dupa data de 1 aprilie 2001.Recalcularea drepturilor de pensie conform art. 1691 din Legea nr. 263/2010 se realizeaza, din oficiu, iar drepturile de pensie recalculate se platesc in etape, astfel:In luna iulie 2017, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1990-31 martie 2001 inclusiv;In luna decembrie 2017, in cazul persoanelor ale caror drepturi de pensie s-au deschis in perioada 1 aprilie 2001-31 decembrie 2010 inclusiv.Drepturile de pensie recalculate se cuvin si se platesc incepand cu data de 1 ianuarie 2016, conform legii.In situatia in care, in urma recalcularii, rezulta un punctaj mediu anual mai mic, se mentine punctajul mediu anual si cuantumul aferent aflat in plata sau cuvenit la data recalcularii.