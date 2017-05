Cristina Tunegaru, dupa ce a fost acuzata ca a adus prejudicii de imagine primarului general: Acuzatia este halucinanta. Mi se neaga dreptul de a concura cu sanse egale pe un post liber

Profesoara Cristina Tunegaru care a acuzat pe Facebook ca va ramane fara post din toamna din cauza ca a criticat sistemul a revenit cu o noua postare pe Facebook prin care sustine ca acuzatia ca ar fi "afectat imaginea primarului Bucurestiului este halucinanta", intrucat nu a afirmat nimic despre niciun primar. Totodata, Tunegaru denunta ca fiind "discretionara" decizia de a fi inlocuita pe functie prin transfer de un titular si ca sistemul exlude tinerii valorosi si i se neaga dreptul de a concura cu sanse egale pe un post liber.









"Acuzatia ca as fi afectat imaginea primarului Bucurestiului e halucinanta. Nicaieri nu am afirmat nimic despre niciun primar, nu vad ce legatura am cu aceste lupte politice. Dimpotriva, am negat explicit reprezentantilor media care m-au contactat ca ar exista vreo conexiune, am refuzat sa-mi inchipui ca poate exista o asemenea ticalosie" a scris profesoara pe Facebook , dupa ce reprezentantii Inspectoratului Scolar General al municipiului bucuresti spun ca anumite declaratii ale profesoarei au adus prejudicii de imagine primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, si Inspectoratului.





Ea mai spune ca este "inacceptabil ca decizia de angajare a unui profesor sa nu tina cont de realitatea din scoala si de dorinta parintilor".









"Apoi, ca as fi afectat imaginea inspectoratului prin afirmatii mincinoase. Tot ce am spus e factual adevarat si verificabil pana la virgula. Daca afecteaza imaginea sistemului nu e responsabilitatea mea, ci a celor care au luat deciziile, care sunt legale; tocmai asta denunt, ca se poate lua o asemenea decizie discretionara, ca mi se poate nega legal dreptul de a concura cu sanse egale pe un post liber, ca vechimea si hartiile bat competenta si interesul superior al copiilor. E inacceptabil ca decizia de angajare a unui profesor sa nu tina cont de realitatea din scoala si de dorinta parintilor. Sistemul imparte arbitrar resursa umana in insideri si marginali si ia pe baza acestei distinctii decizii care pot afecta viitorul unor copii.

Problema e mult mai ampla decat cazul meu individual, in fiecare an acest sistem atavic de angajare prin "repartitie" exact ca in comunism exclude tineri valorosi care pot reprezenta schimbarea pe care ne-o dorim in educatia publica. Pentru ca posturile dispar inainte de concursurile care ajung un teatru absurd: sute de profesori se bat pe niciun post, concureaza pentru palmares. E o discutie pe care trebuie sa o avem calm dincolo de imixiuni politice, chiar cu riscul de a ciufuli orgolii si cariere cladite pe manuirea experta a regulamentelor", arata postarea Cristinei Tunegaru.





Profesoara de limba romana Cristina Tunegaru are statutul de profesor suplinitor la Scoala 95 din Capitala, iar postul sau a fost ocupat legal, incepand cu anul scolar 2017-2018, respectiv cu data de 1 septembrie 2017, de catre un profesor titular care a solicitat transferul pentru intregirea normei didactice, cadrele didactice titulare avand prioritate pentru ocuparea posturilor.







Tunegaru a scris pe 5 aprilie, dupa ce ministrul de Interne, Carmen Dan, si primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, au mers la Scoala Gimnaziala 164 sub pretextul unei campanii de constientizare a pericolelor internetului si a jocului "Balena albastra" ca "scoala nu e troaca unor animale politice"."Mi-e rusine de colegii mei, profesorii de la Scoala Gimnaziala 164, ca au participat cu slugarnicie la circul desfasurat de Gabriela Firea sub pretextul constientizarii pericolelor internetului. Au asteptat-o de la intrare, cuminti, au orchestrat intampinarea ei folosind copii mici pe care i-au imbracat in haine populare. Cu flori in maini, ca-ntr-un show comunistoid grotesc. Imbracati cu tricourile si purtand sepcile primariei, copiii scolii devin marionete care arata supusenia adultilor. Copiii si cadrele didactice sunt folositi ca niste punti de lansare politice pentru vedetele de la primarie. Si nimeni nu pare sa se opuna, sa observe ridicolul unei asemenea situatii care nu are in centru copiii si nevoile lor, ci pe doamna primar. Actiunea petrecuta in timpul orelor de curs - cand elevii si profesorii sunt captivi in scoala - nu are nicio legatura cu educatia. Si nici versurile misogine, sexiste ale lui Cerebel care canta despre "fetele care vor na-na" si "n-ai bani de femei". Discursurile patetice nu ajuta elevii. Insa copiii sunt utilizati ca material propagandistic. Intr-o scoala ! Sa nu uitam, dragi colegi, ca scoala nu e troaca unor animale politice !", a scris atunci profesoara de Limba romana.