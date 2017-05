ISMB: Declaratiile profesoarei Tunegaru nu corespund adevarului si aduc prejudicii de imagine primarului general/ Tunegaru nu o pomeneste insa pe Firea in postarea sa

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) spune ca Tunegaru are statutul de profesor suplinitor la Scoala 95.

"Conform metodologiei - cadru privind mobilitatea cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, pentru anul scolar 2017-2018, aprobata prin OMENCS cu nr. 5739/2016, cadrele didactice titulare aflate in restrangere de activitate au prioritate pentru ocuparea posturilor publicate fata de cadrele didactice suplinitoare, care solicita continuitatea pe post. Doamna profesoara Cristina Tunegaru are statutul de profesor suplinitor pe postul de la scoala Scoala Gimnaziala nr. 95, sector 3. In consecinta, acest post a fost ocupat legal, incepand cu anul scolar 2017-2018, respectiv cu data de 1 septembrie 2017, de catre un profesor titular care a solicitat transferul pentru intregirea normei didactice", precizeaza Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti (ISMB) intr-un comunicat de presa transmis joi seara.

Potrivit ISMB, in acest context, Consiliul de administratie al unitatii de invatamant nu mai poate acorda continuitatea pe postul respectiv.

Reprezentantii ISMB mai spun ca declaratiile profesoarei Cristina Tunegaru "nu corespund adevarului, sunt fara baza legala si aduc prejudicii de imagine primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, si Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti".

Profesoara de limba romana Cristina Tunegaru, care a avut mai multe declaratii critice la adresa sistemului de invatamant, dar si a amestecului Primariei Bucuresti in activitatea scolara, a anuntat, joi, pe Facebook, ca a fost data afara din scoala, desi nu a venit nimeni sa o vada la ore, sa se intereseze de progresele elevilor ei sau sa vorbeasca cu parintii si cu copiii. Ea a precizat pentru News.ro ca a aflat de pe Internet ca nu va mai avea ore incepand cu 1 septembrie, iar cand a mers pentru a-si depune cererea de prelungire i s-a transmis ca o depune degeaba.

