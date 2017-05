Romania are o mare si straveche problema cu alcoolismul. Saracia si lipsa de perspectiva au agravat, an de an, situatia.

E, de fapt, problema tuturor si ne afecteaza pe toti. Din cauza consumului excesiv de alcool, oameni nevinovati devin victime, inchisorile si spitalele gem de alcoolici in criza, iar statul nu face nimic. Pierdem oameni valorosi, prieteni, parinti sau copii.