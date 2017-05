Senatorii juristi au votat gratierea faptelor de coruptie in plina evaluare pe MCV

Ministerul Justitiei (MJ) informeaza ca, in cadrul primei misiuni de evaluare MCV din acest an, care se desfasoara in perioada 3-5 mai 2017, la sediul Ministerul Justitiei au avut loc miercuri si joi mai multe reuniuni care au avut ca obiect discutarea aspectelor legate de stadiul indeplinirii recomandarilor din Raportul MCV publicat la 25 ianuarie 2017.Potrivit unui comunicat remis de MJ, miercuri, 3 mai, a avut loc la sediul ministerului o reuniune inter-institutionala pentru discutarea aspectelor legate de stadiul indeplinirii"Aceasta recomandare se refera la faza actuala a reformei Codului penal si a Codului de procedura penala ale Romaniei, care ar trebui incheiata, iar Parlamentul ar trebui sa isi puna in practica planurile de adoptare a modificarilor prezentate de Guvern in 2016, dupa consultarea cu autoritatile judiciare", arata ministerul.In cadrul acestei reuniuni, "ministrul justitiei a prezentat proiectul de lege de modificare a Codului Penal si Codului de Procedura Penala, aflat in dezbatere publica, subliniind ca acesta contine dispozitii pentru punerea de acord a prevederilor neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei, urmare a deciziilor Curtii Constitutionale. De asemenea, proiectul transpune in legislatia nationala doua directive europene"."Au fost abordate chestiuni legate de procesul de consultare aferent elaborarii proiectului, in vederea indeplinirii standardelor de transparenta si dialog cu societatea civila si cu sistemul judiciar", se arata in comunicat.Ministrul justitiei a anuntat, de asemenea, "lansarea unei largi consultari cu privire la modalitatea de aplicare a codurilor de la intrarea acestora in vigoare. Astfel, Ministerul justitiei va solicita tuturor celor interesati - judecatori, procurori, alti practicieni ai dreptului, reprezentanti ai mediului academic si ai societatii civile, sa semnaleze aspecte legate de aplicare noilor coduri care ar putea fi remediate si de a sugera posibile solutii de lege ferenda"."Participantii si-au exprimat aprecierea pentru reunirea, la aceeasi masa, a reprezentantilor celor trei puteri in stat, subliniindu-se importanta dialogului interinstitutional. A fost exprimata sustinerea initiativei Ministerului Justitiei de larga consultare in privinta elaborarii propunerilor de modificare si completare a codurilor. De asemenea, au fost prezentate demersurile institutionale realizate, de natura sa faciliteze indeplinirea recomandarii. In final, s-a agreat ideea de a organiza astfel de intalniri si consultari in mod periodic, care sa reuneasca reprezentanti ai celor trei puteri", a mai precizat MJ in comunicat.Conform unui alt comunicat, joi, 4 mai, a avut loc o reuniune ce a avut ca obiect discutarea aspectelor legate de stadiul indeplinirii"Aceasta recomandare se refera la asigurarea faptului ca Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate este operationala pe deplin si efectiv, astfel incat sa poata publica primul raport anual cu informatii statistice fiabile privind confiscarea de bunuri provenite din savarsirea de infractiuni. Agentia ar trebui sa instituie un sistem de raportare periodica cu privire la dezvoltarea capacitatii sale administrative, la rezultatele obtinute in confiscarea si la gestionarea bunurilor provenite din savarsirea de infractiuni (recomandarea 12)", arata sursa citata.Potrivit comunicatului, "ministrul justitiei a reiterat determinarea de a consolida ANABI si de a sustine activitatea acesteia, astfel incat sa devina o institutie eficienta. Directorul general ANABI a prezentat bilantul activitatii Agentiei si proiectele de viitor. S-a discutat si pe marginea necesitatii operationalizarii Registrului National de Evidenta a creantelor provenite din infractiuni, proiect menit sa ofere statistici actualizate cu privire la sumele si bunurile indisponibilizate, precum si gradul de recuperare a produselor infractiunii".In cursul zilei de joi a mai avut loc, potrivit Ministerul Justitiei, o reuniune pentru discutarea aspectelor legate de stadiul indeplinirii"Aceasta recomandare se refera la continuarea punerii in aplicare a Strategiei nationale anticoruptie, cu respectarea termenelor stabilite de Guvern in august 2016. Ministrul justitiei ar trebui sa instituie un sistem de raportare cu privire la punerea in aplicare a Strategiei nationale anticoruptie (inclusiv cu privire la statisticile referitoare la incidentele de integritate din administratia publica, detalii privind procedurile disciplinare si sanctiunile si informatii referitoare la masurile structurale aplicate in domeniile vulnerabile)", arata MJ.Potrivit comunicatului, ministrul justitiei a prezentat demersurile initiate de institutiile publice dupa intrarea in vigoare a Strategiei Nationale Anticoruptie (SNA) pentru perioada 2016-2020, precum si stadiul implementarii masurilor din documentul strategic. "Monitorizarea SNA va continua la nivelul MJ, cu larga implicare a institutiilor din sectorul public si de la nivel local", se mai afirma in comunicat.