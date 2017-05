Liviu Dragnea cere interventia ANAF in cazul multinationalelor care eludeaza taxele

Acesta a precizat ca a "citit in presa despre nemultumirile actionarilor unor firme din #Romania care sunt detinute de mari grupuri multinationale"."Ei se plang de faptul ca profiturile obtinute aici sunt transferate, prin operatiuni fictive, catre grupurile din afara care detin pachetul majoritar. Scad astfel artificial si dividendele actionarilor minoritari din Romania, si taxele datorate catre statul roman", a scris Dragnea, distribuind pe Facebook un articol profit.ro."Sustin categoric orice #investitiestraina onesta in Romania! Daca insa se recurge la operatiuni fictive, pentru a eluda plata taxelor in Romania, atunci cred ca ANAF-ul si alte autoritati ar trebui sa intervina. Cand se incalca legea, institutiile statului trebuie sa actioneze la fel de ferm, indiferent de forta sau anvergura unei companii", a adaugat Liviu Dragnea.