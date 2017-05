Cristina Tunegaru, profesoara care a contrazis-o public pe Gabriela Firea, data afara de la scoala unde preda

Cristina Tunegaru a precizat pentru Hotnews.ro ca nu este profesor titular, dar a promovat Definitivatul. Potrivit acesteia, la scoala la care preda avea trei clase, in total 12 ore pe saptamana.Florian Lixandru, inspectorul scolar general al municipiului Bucuresti, a declarat pentru HotNews.ro ca n-a primit nicio sesizare privind acest caz si ca nu poate face astfel comentarii asupra acestuia.HotNews.ro a incercat sa contacteze Inspectoratul Scolar din Sectorul 3, dar portarul institutiei ne-a transmis ca programul institutiei s-a incheiat la ora 16.30.Cristina Tunegaru i-a transmis in ianuarie un mesaj Gabrielei Firea , in care anunta ca nu va da curs "dispozitiei" de a nu pune absente pana la ora 9.30, deoarece "primarul nu are atributii de manager al procesului didactic."La cateva luni de la acel mesaj, Cristina Tunegaru spune ca a fost data afara fara nicio inspectie sau evaluare a activitatii sale.Profesoara a explicat, pentru HotNews.ro, ca a vazut pe site-ul titularizare.edu.ro situatia postului sau iar secretara scolii a anuntat-o ca "orele au fost luate de altcineva".Cristina Tunegaru spune ca nu i-a fost oferita nicio explicatie oficiala.Iata mai jos mesajul postat pe contul sau de Facebook:"Nu m-au inspectat, n-a venit nimeni sa ma vada la ore, sa se intereseze de progresele elevilor mei, dar ma dau afara !Fara sa intrebe parintii sau elevii, fara sa ma anunte macar, un functionar al inspectoratului a alocat din pix orele mele altui profesor. Si m-am trezit scoasa din scoala. Da, pot sa faca asta in sistemul public in anul 2017.Nu ma intereseaza locul de munca in sine; ca profesor cu nota 9.67 la titularizare (a treia pe Bucuresti anul trecut) pot sa gasesc oriunde un loc intr-o scoala publica sau privata. Dar eu am lucrat alaturi de elevii mei atat de frumos, am investit emotional, am luptat si am muncit pentru progrese uimitoare, neasteptate care au surprins scoala intreaga. Nu ii pot lasa sa regreseze, sa piarda totul. E o responsabilitate pe care vreau sa o duc pana la capat.Si totusi, nimic din toate astea nu are vreo relevanta pentru inspectorat. Interesul elevilor e calcat in picioare. Nu vor decat sa scape de mine, profesorul care vrea sa schimbe sistemul de la baza".Cristina Tunegaru este profesoara de limba romana, publicista si cercetator doctoral al Universitatii din Bucuresti.