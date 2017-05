Elevul craiovean acuzat de propaganda terorista in favoarea ISIS, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare

Luigi Constantin Boicea, in varsta de 17 ani, si-a recunoscut vinovatia in fata magistratilor craioveni, el fiind judecat prin procedura simplificata."Contopeste pedepsele aplicate inculpatului, in pedeapsa cea mai grea, aceea de 3 ani inchisoare, la care se adauga sporul de 4 luni inchisoare, calculat ca o treime din cealalta pedeapsa, de 1 an inchisoare, in final inculpatul Boicea Luigi Constantin urmand sa execute pedeapsa rezultanta de 3 ani si 4 luni inchisoare, in regim de detentie", se arata in minuta instantei.Decizia instantei nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Luigi Constantin Boicea, in varsta de 17 ani, se afla in arest preventiv, dupa ce, in luna decembrie 2016, procurorii si ofiterii DIICOT au descins in locuinta familiei acestuia, acuzat ca facea propaganda pe internet gruparii teroriste ISIS. Acesta a renuntat si la religia crestin-ortodoxa, frecventand o moschee din municipiul Craiova.Anchetatorii l-au acuzat pe Boicea de pregatire in vederea folosirii armelor de foc si a dispozitivelor explozive in scopul comiterii unui act de terorism.Procurorii sustineau ca, din 2015, Luigi Constantin Boicea a promovat in mod sistematic, in public, doctrina radical-islamista, prin postarea in mediul online, "prin intermediul unor retele de socializare, a unor opinii, scrieri, imagini, inregistrari audio si video reprezentand actiuni armate violente si de propaganda ale gruparii teroriste Daesh/Statul Islamic (decapitari individuale si colective, incendieri de persoane, executii prin impuscare, mesaje radical-jihadiste ale liderilor unor grupari teroriste, mesaje de propaganda a Statului Islamic, promovarea "Sharia"), cu intentia de a le face cunoscute si a determina castigarea de noi adepti capabili sa recurga la savarsirea aceluiasi gen de fapte ca cele a caror promovare prin propaganda a realizat-o".Potrivit procurorilor, din 2015, tanarul a participat la activitatile de instruire si pregatire desfasurate online de organizatia terorista Statul Islamic pe site-uri de profil.Rudele tanarului au povestit ca acesta a renuntat in 2013 la religia crestin-ortodoxa pentru a trece la cea musulmana."Dupa convertirea la islamism, tanarul si-a schimbat stilul de viata, izolandu-se de societate si familie, identificandu-se cu Statul Islamic si vorbind permanent in numele acestuia. A inceput sa poarte in public tinuta specifica musulmanilor si sa se afiseze pe retelele de socializare cu insemnele Statului Islamic", aratau reprezentantii Politiei Romane.Luigi Constantin Boicea provine dintr-o familie destramata, tatal sau fiind eliberat in 2015 din penitenciar. Mama sa este angajata a Regiei Autonome de Transport Craiova.