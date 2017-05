Nicolae Vacaroiu: Se poate desfiinta si Curtea de Conturi, este posibil, dupa ce ati inceput anul cu taierea bugetului

"Se poate desfiinta si Curtea de Conturi, nu este nicio problema. Asa cum ati inceput anul acesta cu taierea bugetului si cu blocarea posturilor, este posibil. A mai ramas cu controlul ulterior", a afirmat Vacaroiu, care a fost premierul PDSR din perioada 1992-1996.Presedintele Curtii de Conturi a spus ca institutia primeste anual in jur de 65 de milioane de euro, dar ofera bugetului mult mai multi bani."Noi aducem in fiecare an din controlul operativ in jur de 200 de milioane de euro, din control anul si din deciziile din urma care se aduc la indeplinire, iar per total cam 1,2 miliarde de euro pe an.(...) Este pentru prima oara in istoria de 153 de ani a Curtii de Conturi cand i se taie bugetul", a spus Vacaroiu.In replica, presedintele Comisiei de Buget din Senat, Eugen Teodorovici, i-a spus ca "toate au un inceput".Din cauza bugetului insuficient, la Curtea de Conturi exista 340 de posturi libere care nu vor fi ocupate. "Statul pierde 800 de milioane de euro anual din aceasta cauza", a spus Vacaroiu.Insa Teodorovici, fostul ministru PSD al Finantelor, a mentionat ca este nevoie de o reforma a Curtii de Conturi."Curtea de Conturi este una dintre cele doua institutii, alaturi de Ministerul de Finante, care trebuie sa fie reformate. Reforma din aceste doua institutii trebuie sa continue", a spusTeodorovici.Potrivit presedintelui Comisiei de Buget din Senat, trebuie facuti cativa pasi pentru schimbarea strategiei din cadrul Curtii de Conturi."Cei de la Curtea de Conturi trebuie sa inteleaga ca sunt auditori si nu controlori, adica aceasta abordare de militian care inca este prezenta astazi la Curtea de Conturi. Curte de Conturi ar trebui sa aiba un rol de indrumare", a explicat Teodorovici..Presedinte Comisiei Economice, Industrii si Servicii din Senat, Daniel Zamfir, a mai spus ca audierea Curtii de Conturi de joi a fost una necesara pentru ca foarte multe autoritati publice locale reclama faptul ca in activitate curtii de Control apar abuzuri."In primul rand primarii reclama faptul ca institutia se pronunta pe oportunitatea unei investitii. De asemenea, un alt aspect pe care il ridica este acela ca auditorii externi stabilesc un prejudiciu estimat, care ulterior nu se confirma in instanta, neconfirmandu-se in instanta in toata aceasta perioada de 3-4 ani cat dureaza un proces toata activittatea repectivei autoritati publice este blocata", a spus Zamfir.Acesta a mai spus ca primarii au ridicat problema necesitatii unui departament de indrumare in cadrul Curtii de Conturi.Presedintele Curtii de Conturi a declarat joi ca intr-o singura primarie din Romania se pot fura anual 800.000 de lei din impozitele si taxele locale preluate de la cetateni, iar un astfel de caz apare o data sau de doua ori intr-o saptamana, la nivel national.