Tarile UE vor putea reduce TVA si la e-books, potrivit unei comisii a Parlamentului European

O propunere UE ce va permite statelor din blocul comunitar sa aiba TVA la e-books la acelasi nivel cu cartile tiparite a fost aprobata in Comisia Economica si pentru Afaceri Monetare din PE cu 48 de voturi pentru si unul impotriva.In Romania, TVA pentru e-books este de 19%, iar pentru cartile tiparite se aplica o cota redusa de 5%, ceea ce impiedica avansul pietei publicatiilor si cartilor electronice.Propunerea urmeaza sa intre la votul plenului Parlamentului European pe 31 mai sau 1 iunie.“Modul nostru de a citi s-a schimbat rapid in ultimii ani, Acum nu are sens sa aplicam un standard dublu in conditiile in care un ziar online este taxat mai mult decat copia printata. Aceasta noua directiva va oferi statelor membre optiunea de a alinia TVA aplicata continutului digital si printat”, a spus raportorul Tom Vandenkendelaere.In acest moment, cartile electronice trebuie sa fie taxate in UE cu cota minima europeana de 15%, dar tarile membre pot reduce taxa pe valoarea adaugata aplicata publicatiilor printate.