O pasare a intrat in motorul unei aeronave Tarom inainte sa aterizeze la Madrid. In avion erau si Sorana Cirstea si Catalin Morosanu

Reprezentantii companiei au transmis, pentru News.ro, ca inca se cauta solutii referitoare la rerutarea pasagerilor pentru zborul de intoarcere."In prezent, pasagerilor li se asigura asistenta la sol conform Regulamentului EC 261/2004, acestia urmand sa fie rerutati", se arata in comunicat.In avion se aflau luptatorul Catalin Morosanu si jucatoarea de tenis Sorana Cirstea,jucatoarea de tenis urmand sa participe la turneul WTA din capitala Spaniei."A fost un zbor cu peripetii, am zis ca nu mai ajung intreg. O pasare a lovit un motor, chiar pe partea unde eram noi. M-am speriat un pic. Nici nu ma mai gandeam la meciul cu polonezul, doar sa aterizam cu bine. Acum, ce frica sa imi mai fie de Lukasz Krupadziorow? Daca am scapat de asta, la meci nu mai am emotii. Il bat rau", a declarat Catalin Morosanu.Dupa impact, in interiorul aeronavei s-a raspandit un miros de ars, dar aterizarea a decurs fara probleme, a adaugat sportivul.