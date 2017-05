Soferii vor putea plati online rovinieta si taxa pentru podul de la Cernavoda. Compania de Drumuri a lansat site-ul erovinieta.ro

Prin intermediul www.erovinieta.ro se pot realiza urmatoarele operatiuni:- achitarea tarifului de utilizare (rovinieta) si a tarifului de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunare de la Fetesti - Cernavoda (peaj) cu ajutorul cardului bancar;- verificarea valabilitatii rovinietei;- verificarea achitarii peajului si a numarului de treceri efectuate prin sectiunea statiei de taxare de la Fetesti pe benzile marcate e-tarif;- gestionarea unei flote de vehicule, ce permite achitarea/verificarea facila a rovinietei si peajului.Utilizatorii care platesc rovinieta/peajul pe www.erovinieta.ro prin intermediul cardului bancar nu vor suporta costurile comisionului de tranzactionare sau alte costuri asociate tranzactiilor online. Toate aceste costuri vor fi suportate de CNAIR.Pentru informatii suplimentare in ceea ce priveste modul de utilizare a portalului, CNAIR - SA pune la dispozitia utilizatorilor adresele de e-mail roviniete@andnet.ro, peaj@andnet.ro si numarul de telefon 021.264.33.44. Utilizatorii pot contacta personalul CNAIR- SA la numarul de telefon mentionat de luni pana joi in intervalul orar 08:00 - 16:30 si vineri in intervalul orar 08:00 - 14:00.CNAIR precizeaza ca portalul a fost dezvoltat de catre Asocierea ALTIMATE SRL - UTI GRUP SA, in baza contractului avand ca obiect colectarea prin mijloace electronice a tarifului de trecere.