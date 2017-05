Borisov a redevenit premier in Bulgaria, pentru a treia oara in ultimii opt ani

Pentru Borisov, primirea votului de incredere a parlamentarilor bulgari a reprezentat o simpla formalitate, dupa ce formatiunea conservatoare GERB a reusit sa castige alegerile anticipate din martie si a pus bazele unei coalitii nationaliste de guvernare cu Patriotii Uniti (UP).Populistii de la "Vointa" au votat pentru a sustine noul executiv, in vreme ce socialistii si etnicii turci de la MRF au votat impotriva revenirii la putere a Guvernului Borisov.Boiko Borisov, care a devenit premier pentru a treia oara, a promis sa construiasca mai multe autostrazi si sa lupte impotriva contrabandei pentru a dezvolta economia Bulgaria.De asemenea, acesta a sustinut ca masurile sale economice vor duce la cresterea cu 50% a salariului mediu pe economie in urmatorii patru ani. In schimb, executivul va pastra neschimbata valoarea de 10% a impozitului pe venit si profit din Bulgaria."Vom initia politici si vom aplica masuri pentru a creste veniturile tuturor oamenilor", a declarat Borisov. Noul premier a promis inclusiv sa formeze o noua institutie, care va lupta cu coruptia de la nivel inalt, dar analistii raman rezervati cu privire la dorinta acestuia de a initia reforme la Sofia.