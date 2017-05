VIDEO Anchete la Iasi dupa ce o invatatoare a fost filmata cum isi loveste elevii

Pe imagini se observa cum invatatoarea loveste mai multi elevi de clasa a III-a, pe motiv ca nu sunt atenti la ore.Mama unui elev a spus ca nu l-a crezut initial pe copil, care i-a povestit acasa ca este batut de invatatoare si ca a rugat un coleg de clasa sa filmeze daca vor mai avea loc incidente."Imi tot spunea ca nu mai vrea sa mearga la scoala pentru ca il bate invatatoarea. Nu l-am crezut pana nu am vazut imaginile. Este adevarat ca baiatul meu este mai jucaus, dar nu vad niciun motiv ca invatatoara sa reactioneze asa", a spus mama unuia dintre elevii agresati.Conducerea scolii iesene afirma ca a declansat o ancheta interna in acest caz."Am aflat in aceasta dimineata (joi dimineata - n.r.) ce s-a intamplat, cand au venit la mine mamele a doi copii si mi-au prezentat imaginile filmate cu telefonul mobil. Nu ma pot pronunta, insa incidentul este grav. Am anuntat si conducerea Inspectoratului Scolar. Asteptam rezultatul anchetei pentru a stabili masurile pe care le vom lua", a declarat Mirela Marin, directorul Scolii Alexandru Vlahuta din Iasi.Si politistii ieseni s-au autosesizat in acest caz si au inceput cercetari.