Lavrov: Helsinki ar fi un loc potrivit pentru o intalnire Trump-Putin

Lavrov a precizat totusi ca nu exista planuri concrete pentru ca cei doi presedinti sa se intalneasca in urmatoarele cateva luni.Casa Alba a anuntat ca Donald Trump si Vladimir Putin au discutat marti sa coopereze pentru a stopa violenta din Siria, in prima lor conversatie telefonica de dupa atacurile aeriene americane din Siria care au incordat relatiile diplomatice dintre SUA si RusiaRaportul arata de asemenea si ca presedintii celor doua state "au vorbit despre rezolvarea situatiei extrem de periculoase din Coreea de Nord".Kremlinul declara ca Putin si Trump au cazut de acord despre o posibila intalnire in luna iulie, in contextul Summitului G20 din Hamburg.