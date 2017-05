Klemm: Nu toata lumea e fericita cu vocea SUA, dar incurajam foarte mult lupta impotriva coruptiei

Diplomatul american a spus ca "nu toata lumea este fericita cu vocea Statelor Unite ale Americii" pe care a redat-o in discutiile privind lupta anticoruptie in Romania.Hans Klemm a fost prezent la Movile, alaturi de episcopul Reinhard Guib, pentru a-i oferi acestuia un cec de 59.300 de dolari americani pentru lucrari de restructurare la bisericile fortificate din Movile si Agarbiciu (Sibiu) si Daia (Mures). Cu aceasta ocazie, episcopul a apreciat si implicarea ambasadorului SUA in domeniul politic din Romania."Multumim ca v-ati implicat si in domeniul politic in Romania, impotriva coruptiei si speram ca ceea ce politicienii fac in Parlament - speram ca, cu ajutorul dumneavoastra, cu cel al presei si cu cel al societatii civile din Romania, vom riposta si ca democratia si dreptatea vor triumfa", i s-a adresat Guib ambasadorului.In replica, acesta l-a asigurat pe episcop de sprijinul SUA. "Multumesc pentru incurajare, domnule episcop! Nu toata lumea e fericita cu vocea SUA pe care am redat-o in aceste eforturi, dar incurajam foarte mult lupta impotriva coruptiei si efortul romanilor de a intari statul de drept", a raspuns Hans Klemm.