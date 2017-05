Vacaroiu: Dintr-o singura primarie de comuna se pot fura anual 800.000 de lei / Avem unul-doua astfel de cazuri pe saptamana

"Va dau un exemplu de saptamana trecuta, pe care l-am discutat in plenul Curtii, la o comuna se fura 800.000 din impozitele si taxele locale preluate de la cetateni. (...) Cazuri din acestea avem unul sau doua pe saptamana. Nu este o treaba izolata (..) In 80% din astfel de cazuri in 24 de ore se aduc banii inapoi, dar furtul tot furt este", a afirmat Vacaroiu.Presedintele Curtii de Conturi a mai spus ca cel mai simplu control este verificare casieriei."Se iau chitantele pe un an de zile si se insumeaza, dupa care verificam cat are in trezorerie", a completat presedintele Curtii de Conturi. Acesta a mai spus ca anul trecut Curtea de Conturi a trimis pentru cercetare penala 124 de dosare penale din 3.200 de unitati teritorale verificate."Legea ne obliga ca in contextul in care contin elemente infractionale sa le trimitem la cercetare penala", a completat Vacaroiu.Vacaroiu a mai spus institutia pe care o reprezinta a dat 13.500 de masuri, inclusiv de recupere a prejudiciilor, iar dintre acestea au fost contestate doar 1.500, ceea ce inseamna o pondere de 11%.