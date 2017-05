Deputat PNL: Comisiile de Aparare au aprobat Memorandumul cu programele de inzestrare pentru Armata. E straniu ca MApN nu a primit dovada oficiala. Pare o intarziere deliberata

Ovidiu Raetchi, deputat PNL si vicepresedinte al Comisiei de Aparare sustine intr-un comunicat ca ministrul Apararii "a confirmat o informatie neclara: MAPN nu a primit inca documentul oficial prin care poate incepe programul de modernizare a Armatei Romane".Raetchi In urma cu cateva zile, intr-un interviu la TVR, ministrul Apararii Gabriel Les declara : "In urma cu o luna de zile am trimis la Parlament un Memorandum cu prezentarea acestor 8 programe de inzestrare majora care sunt cuprinse si in o hotarare a CSAT. Aceste scrisori au fost trimise la Parlament, am sustinut aprobarea acestora in Parlament in comisiile de specialitate. Asteptam ca aceste scrisori sa ne revina la MApN ca sa putem porni aceste programe, aceste proceduri".Ca reactie la declaratia ministrului, Raetchi spune ca Parlamentul, prin Comisiile reunite de Aparare, "a aprobat imediat, in unanimitate, toate cele opt programe in parte. De altfel, prezent la dezbateri, ministrul cunoaste foarte bine acest lucru. Citez din declaratia sa la acel moment: < >".Raetchi ii solicita, in acest context, lui Liviu Dragnea sa clarifice situatia."Imediat dupa aprobarea Memorandumului in Parlament, Liviu Dragnea l-a atacat pe seful Statului Major. Tot Dragnea este cel care a intervenit in contractul privind achizitionarea corvetelor. In mod normal, daca scrisorile sunt intarziate undeva, acel loc este Parlamentul, desi avizul Comisiilor de Aparare exista deja. Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu trebuie sa clarifice urgent aceasta situatie. De ce nu este finalizata aceasta formalitate? Ce procedura mai trebuie bifata si de ce? Cine are interesul ca situatia sa treneze?", a declarat Raetchi.