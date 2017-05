Basescu: Abuzul in serviciu este un instrument de tinere sub control a clasei politice, trebuia sa intre pe lista de gratiere

"Consider ca abuzul in serviciu este un instrument de tinere sub control a clasei politice si cred ca trebuia sa intre pe lista de gratiere. Din pacate, au fost prea putine voturi pentru ca acest amendament sa treaca, dar voi persevera, pentru ca noi avem o definitie gresita a abuzului in serviciu, care face ca orice om politic sa fie in riscul de a fi pus sub acuzare, ceea ce nu este in regula. Romania are nevoie de o clasa politica nepresata de institutiile de forta", a afirmat Traian Basescu.Liderul PMP s-a aratat dispus sa discute cu persoanele care protesteaza pentru a le explica de ce anumite pozitii de scoatere a oamenilor politici de sub controlul institutiilor de forta sunt "necesare"."Pentru oamenii care au iesit in piata, daca au o delegatie de zece oameni, eu sunt gata sa discut cu ei, sa le explic de ce niste pozitii de scoatere a oamenilor politici de sub controlul institutiilor de forta este necesara. Sunt deja cinci ani de cand Parlamentul - si cel trecut, si cel actual - sunt aproape captive acestor institutii si trebuie scosi de sub control", a completat senatorul PMP.El a mai spus ca institutiile care lupta cu coruptia "au deviat" si au ajuns sa faca "o vanatoare" de oameni politici."(In mandatele mele - n.r.) am facut institutii capabile sa lupte cu coruptia. Numai ca aceste institutii au deviat, au ajuns sa faca o vanatoare de oameni politici. Spre exemplu, din finantarea campaniilor electorale, utilizand Codul penal, cand de fapt exista o lege, 334/2006 republicata in 2010, care face din finantarile ilegale contraventie si obligatia de a fi predati banii la bugetul de stat, dar nicidecum un act penal. Ori, parchetele noastre cand vine vorba de anchetarea finantarii campaniilor au ca tinta omul politic care a fost finantat si de aici - dosare, cand de fapt discutam despre contraventii", a conchis Traian Basescu.