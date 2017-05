Inspectia Judiciara exercitat actiunea disciplinara fata de procurorul Negulescu. Decizia finala va fi luata de CSM

"In motivarea actiunii disciplinare s-a retinut ca procurorul a adoptat un comportament inadecvat in cadrul unor discutii purtate intr-un birou din incinta sediului Parchetului, in timpul programului de lucru, in afara cadrului legal care reglementeaza activitatea de urmarire penala, in conditiile in care procurorul cercetat nu reprezenta interesele Ministerului Public si a manifestat o atitudine agresiva fata de unul dintre participantii la discutie, sugerand inclusiv existenta unor date care ar justifica efectuarea de cercetari penale fata de acestaCu referire la abaterea disciplinara prevazuta de art. 99 lit. l) din Legea nr. 303/2004 s-a retinut ca procurorul cercetat a solicitat unui alt procuror, in prezenta unui martor, a unui avocat si a unui jurnalist, informatii cu privire la continutul unor interceptari dintr-un dosar pe care acesta din urma il instrumenta", potrivit comunicatului Inspectiei Judiciare.Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea magistratului in cauza.Negulescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Campina a fost suspendat din functie, in luna februarie, pentru abaterile disciplinar.Procurorul si-a depus, ulterior, demisia din magistratura, insa demisia sa a fost respinsa de Consiliul Superior al Magistraturii. Inspectia Judiciara a anuntat pe 25 aprilie ca a finalizat raportul in cazul luiNegulescu, fost procuror la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si la DNA Ploiesti."In motivarea actiunii disciplinare s-a retinut ca procurorul, in cadrul unei discutii telefonice purtate cu sotia unei persoane cercetate penal, a exprimat o serie de opinii cu incalcarea standardelor de conduita impuse magistratilor", se arata in raportul Inspectiei Judiciare.Inspectia Judiciara a constatat de asemenea ca "limbajul utilizat de catre procurorul cercetat este de natura a contraria si indigna fiind vizibila implicarea sa in desfasurarea unor activitati care, prin natura lor, pot crea indoieli in randul opiniei publice cu privire la obiectivitatea, independenta, impartialitatea si integritatea magistratului procuror.""Printre altele, procurorul cercetat a facut aprecieri defaimatoare la adresa procurorilor investiti cu solutionarea unor cauze penale, a manifestat preocupare pentru identificarea unui martor cu identitate protejata, a dezvaluit date din dosare penale, a opinat in sensul formularii unei plangeri penale de catre un inculpat impotriva procurorului de caz si a dat indicatii privind continutul plangerii si organul competent a o solutiona", se mai arata in raport.