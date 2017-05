Informare meteo de ploi si vijelii, valabila de joi dupa-amiaza pana sambata dimineata

In intervalul mentionat vor fi intervale de timp in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, descarcari electrice, intensificari ale vantului, trecator si cu aspect de vijelie si pe arii restranse caderi de grindina.Cantitatile de apa vor depasi local 15...20 l/mp si izolat 30...40 l/mp.In seara zilei de joi (4 mai) si in noaptea de joi spre vineri (4/5 mai), astfel de fenomene vor fi mai frecvente la deal, la munte, in sud-vestul si centrul tarii.Pe parcursul zilei de vineri (5 mai) si in cursul noptii de vineri spre sambata (5/6 mai), manifestarile de instabilitate atmosferica se vor semnala cu precadere in zonele deluroase si montane, precum si in Oltenia, Transilvania si local in Muntenia.