Profitul Facebook a crescut cu 77%, pana la peste 3 mld. dolari, dar actiunile scad din cauza ingrijorarilor investitorilor privind viitorul companiei

Veniturile din publicitatea pe dispozitive mobile au reprezentat 85% din veniturile totale din publicitate de 7,86 miliarde de dolari, comparativ cu aproximativ 82% cu un an in urma.Analistii anticipau in medie veniturile totale din publicitate de 7,68 miliarde de dolari, potrivit FactSet.Actiunile Facebook au scazut miercuri, in timpul tranzactiilor electronice de dupa inchiderea bursei din New York, cu 2,4%, la 148,12 dolari pe unitate, dupa ce marti au inchis la un nivel record de 153,5 dolari pe unitate.Operatorul celei mai mari retele de socializare din lume, care se apropie de aniversarea a cinci ani de la lansarea ofertei sale publice initiale, cauta noi tipuri de publicitate pentru a-si suplimenta principalele surse de venituri, a caror crestere se putea tempera in acest an.Directorul financiar David Wehner a declarat intr-o conferinta cu analistii sustinuta dupa raportarea rezultatleor financiare trimestriale ca cresterea veniturilor va incetini semnificativ pe parcursul acestui an, reiterand avertismentele anterioare ale companiei ca anunturile publicitare vor atinge un prag maxim, respectiv o limita dincolo de care ar deranja utilizatorii.Noi produse, precum spoturi publicitare difuzate in mijlocul unor video-uri sau care apar in aplicatia Messenger ar putea alimenta cresterea, dar Wehner si directorul general Mark Zuckerberg au spus miercuri ca planurile respective sunt in stadiu preliminar.In acelasi timp, cheltuielile vor creste in acest an cu 40%-50%, fata de 2016, exercitand presiuni asupra profitabilitatii. Nivelul ridicat al cheltuielilor a contribuit la scaderea cotatiei actiunilor, a explicat Josh Olson, analist la firma Edward Jones.Facebook, cu un numar de 1,94 miliarde de oameni care i-au folosit lunar serviciul de socializare in perioada analizata, in urcare cu 17% fata de aceeasi perioada a anului trecut.Zuckerberg a declarat tot miercuri ca Facebookpentru a monitoriza si a exclude din reteaua de socializate criminalii, sinucigasii si alte persoane care posteaza materiale nepotrivite, care au devenit un pericol pentru imaginea companiei.