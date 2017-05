UPDATE Neculai Ontanu, audiat la Parchetul General in dosarul alegerilor din 2009

Neculai Ontanu a fost audiat dupa ce Gabriel Oprea a spus, despre intalnirea care a avut loc in noaptea de dupa turul al doilea al prezidentialelor din 2009, la care ar fi participat George Maior, Florian Coldea si Codruta Kovesi, ca nu a fost o "cina cu caracter politic", ci "o cina informala", atunci fiind si ziua de nume a lui Ontanu."In fata procurorilor, am dat toate elementele necesare. Informatiile despre audiere, despre situatia ca atare poate sa vi le dea numai procurorul, pentru ca este o ancheta in curs si orice declaratie pe care un martor ar putea sa o dea, ar putea sa ofere informatii altora, care sa profite de ele", a spus Neculai Ontanu, la iesirea din sediul Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Intrebat daca a confirmat in fata anchetatorilor veridicitatea informatiilor facute publice de Dan Andronic despre intalnirea care a avut loc in noaptea de dupa turul al doilea al prezidentialelor din 2009, in locuinta lui Gabriel Oprea, la care ar fi participat George Maior, Florian Coldea si Codruta Kovesi, Ontanu a spus: "Acelea sunt declaratiile domnului Andronic, iar declaraiile pe care le-am facut sunt confidentiale si le-am facut in fata procurorului. Alte detalii nu pot sa spun".Neculai Ontanu a precizat ca a fost citat de procurori in calitate de martor in dosarul alegerilor prezidentiale din 2009 si a venit "asa cum trebuie sa faca orice cetatean.Procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care fac cercetari in dosarul privind alegerile prezidentiale din 2009, au cerut mai multe documente de la Curtea Constitutionala, Autoritatea Electorala Permanenta si Serviciul de Telecomunicatii Speciale, a scris miercuri News.ro, citand surse judiciare.Potrivit surselor citate, documentele cerute vor fi analizate de procurori in aceasta ancheta, in care in prezent se fac cercetari in rem, pentru fapte de abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale legate de alegerile prezidentiale din 2009.Anchetatorii au audiat mai multe persoane in acest dosar, surse judiciare declarand ca printre acestea s-ar fi aflat si fostul ministru al Afacerilor Interne, Gabriel Oprea.Parchetul instantei supreme a precizat ca faptele de abuz in serviciu si falsificarea documentelor si evidentelor electorale pentru care a fost inceputa urmarirea penala in rem in acest dosar se prescriu in opt ani, conform noului Cod penal si in 10 ani, potrivit vechiului Cod penal.Potrivit Parchetului, dosarul a fost deschis in urma informatiilor facute publice de catre jurnalistul Dan Andronic, conform carora "exista suspiciuni ca in procesul electoral din decembrie 2009 s-au implicat unele autoritati publice si persoane, altele decat cele prevazute de lege".