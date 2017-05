Conducerea ALDE, convocata joi pentru a discuta excluderea lui Daniel Constantin

Biroul Politic Executiv, Biroul Politic Central si Delegatia Permanenta Nationala sunt convocate joi pentru a discuta propunerea de excludere a lui Daniel Constantin. Delegatia Permanenta este cea care ia decizia finala, potrivit statutului, avand in vedere ca Daniel Constantin este parlamentar.In 27 aprilie, Biroul Politic Executiv al ALDE a decis sa ceara Delegatiei permanente excluderea din partid a lui Daniel Constantin, dupa cum a anuntat atunci presedintele formatiunii, Calin Popescu-Tariceanu.Potrivit acestuia, motivele de excludere sunt actiunile in justitie indreptate impotriva partidului si declaratiile publice pe care Daniel Constantin le-a facut."Eu nu am votat, colegii mei au votat si aceasta propunere va fi inaintata Delegatiei permanente care va avea loc saptamana viitoare, joi. (...) Aceasta decizie a Biroului Politic Executiv de a propune excluderea nu e una care sa ma bucure, dar in acelasi timp eu vreau sa ii avertizez pe toti foarte clar ca nici colegii mei si nici eu nu suntem dispusi sa incasam asa toate prostiile, toate aberatiile care sunt spuse la adresa noastra. Putem sa avem dispute, diferente de puncte de vedere pe chestiuni politice, dar in momentul in care toate aceste declaratii sunt numai atacuri la persoana atunci iesim din cadrul de desfasurare normala a discursului politic si actiunii politice si atunci trebuie sa ne vedem fiecare de treaba inainte", a explicat Tariceanu.Acesta a mai anuntat ca membrii ALDE care au semnat contestatiile in instanta asupra deciziilor partidului au termen de o saptamana ca sa-si retraga semnaturile pentru a putea ramane in partid.