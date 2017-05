Logo-ul Bucurestiului se schimba. Primaria a anulat concursul din cauza ca logo-ul castigator seamana izbitor cu cel al orasului taiwanez New Taipei

Steagul New Taipei (stanga) vs logo Bucuresti (dr.)

Primaria Bucuresti a anuntat ca au descalificat lucrarea timisoreanului Narcis Teodor Lupou, care castigase concursul pentru crearea unui logo al Capitalei. Primaria a invocat asemanarea cu logo-ul orasului taiwanez New Taipei, semnalizata de internauti si aici pe HotNews.ro "In urma semnalelor publice privind asemanarea foarte mare dintre logo-ul declarat castigator al concursului organizat de Primaria Capitalei si unul dintre logo-urile orasului Taipei, organizatorii au luat decizia descalificarii lucrarii prezentate de Narcis Teodor Lupou. Facem precizarea ca toti participantii la concurs au declarat pe propria raspundere ca lucrarile prezentate sunt originale", a anuntat joi Primaria intr-un comunicat de presa."Regretam situatia creata si, chiar in varianta foarte probabila ca nu este vorba de un plagiat, Bucurestiul nu poate avea un logo reprezentativ atat de asemanator cu al altui oras. La finalul concursului, vom publica toate lucrarile inscrise in concurs si validate de secretariatul tehnic", a mai spus Primaria.