Cum au reflectat agentiile internationale de presa protestul de miercuri seara

Sute de persoane au protestat miercuri in fata Guvernului fata de amendarea unei legi care prevede gratierea anumitor persoane pentru fapte de coruptie, la trei luni dupa o contestare populara de o amploare fara precedent in apararea justitiei anticoruptie, scre presa internationala, potrivit News.ro.

AFP scrie ca manifestantii au strigat "Demisia" sau "Nu vrem o natiune de hoti!" in fata sediului Guvernului si au agitat steagurile Romaniei si Uniunii Europene (UE).

O comisie din cadrul Senatului a dat miercuri unda verde amendamentului unui senator din Partidul Social-Democrat (PSD, la putere), care doreste sa gratieze condamnati pentru trafic de influenta sau luare de mita.

Aceasta modificare a fost adaugata unui proiect de lege privind gratierea al Guvernului premierului Sorin Grindeanu. Comisia senatoriala urmeaza sa redacteze un raport si sa supuna proiectul votului Senatului, inainte de a fi trimis in Camera Deputatilor, decizionala.

"N-au inteles nimic din cererile noastre din februarie, incearca din nou sa legalizeze furtul", a declarat o manifestanta, Cristina Bota, economista.

La mai putin de o luna dupa investire, Guvernul social-democrat adopta, la sfarsitul lui ianuarie, un decret care slabea legislatie anticoruptie. Insa, in urma unor manifestatii uriase in toata Romania - cele mai importante de la caderea comunismului noteaza AFP, Executivul a dat inapoi.

Premierul a reactionat miercuri seara pe Facebook, dand asigurari ca Guvernul nu sustine noul amendament. La randul sau, seful PSD Liviu Dragnea a declarat ca va vorbi cu alesii social-democrati pentru ca amendamentul sa nu fie transmis deputatilor.

Romania, care a aderat la UE in 2007, inregistreaza de cativa ani succese notabile in lupta impotriva coruptiei, un domeniu aflat sub stricta supraveghere a Bruxellesului, noteaza AFP.

Potrivit The Associated Press, peste 1.000 de persoane au manifestat in fata Guvernului.

Unele au agitat steaguri NATO si ale Statelor Unite pe langa ale Romaniei si UE si au strigat "Trebuie sa aparam tara de hoti!". Pe masura ce lumea s-a adunat, Piata Victoriei a fost blocata.

Proteste mai mici au avut loc la Constanta, Cluj, Sibiu si Brasov, scrie AP.

La un moment dat, la mitingul de la Bucuresti s-a cantat imnul national cu luminile de la telefoane aprinse.

Presedintele Kalus Iohannis, care nu este membrul vreunei formatiuni, s-a declarat "neplacut surprins" in urma votului.

Sute de mii de persoane au protestat in iarna, dupa ce Guvernul a incercat sa scoata de sub incidenta penala anumite fapte de coruptie, obligand Guvernul sa-si retraga ordonanta, noteaza AP.

Romania este considerata unul dintre cele mai corupte state UE, iar Bruxellesul tine sistemul judiciar roman sub o monitorizare speciala, scrie Reuters, care adauga ca Comisia Europeana (CE) a laudat in mai multe randuri progresele inregistrate in lupta impotriva coruptiei, dar a notat tendinta Parlamentului de a slabi legislatia in acest domeniu.

In urma cu trei luni, coalitia aflata la putere a fost nevoita sa retraga un decret care slabea lupta impotriva coruptiei si sa remanieze Cabinetul, noteaza Reuters.

Jurnalisti de la Reuters au vazut peste 1.000 de oameni in Piata Victoriei, "epicentrul" protestelor anterioare. In alte orase din tara au manifestat, de asemenea, sute de persoane.

Guvernul a anuntat ca nu sustine amendamentele, insa era neclar daca membrii coalitiei la putere - PSD si ALDE - le vor sustine in Parlament.

In forma initiala, proiectul legii de gratiere viza toate condamnarile de pana la cinci ani, mai putin pentru fapte de coruptie, violenta, tradare, genocid si alte infractiuni grave, dar si recidiva.

Amendamentele au fost initiate in principal de senatorul PSD Nicolae Serban si senatorul in opozitie Traian Basescu, fostul presedinte al tarii.