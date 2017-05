VIDEO Unul dintre cei mai periculosi teroristi ISIS, capturat de beduini. Pedeapsa ingrozitoare pe care ar putea sa i-o aplice

Beduinii din peninsula Sinai s-au dovedit mai eficienti decat fortele regulate egiptene in lupta cu Statul Islamic.

Tribul Tarabin, cea mai numeroasa si mai puternica forta beduina din peninsula Sinai, a anuntat miercuri capturarea unui dintre cei mai periculosi lideri ai ISIS, cunoscut drept "Assad Ammarin", in varsta de 37 de ani.

De asemenea, mai multi luptatori care il insoteau au cazut in mainile beduinilor iar alti jihadisti au fost ucisi in confruntarea armata ce a avut loc in zona al-Arara din nord-estul Sinaiului.

