Ovidiu Aurelian Flori a demisionat din functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor

Acesta a mai ocupat functiile de viceprimar (2008-2012) si apoi primar (2012-2016) in localitatea Isalnita din judetul Dolj.Ovidiu Aurelian Flori a candidat pentru un post de deputat in alegerile parlamentare din 2016, insa s-a clasat pe locul sapte al listei PSD pentru Camera Deputatilor din judetul Dolj si nu a reusit sa obtina acest post.Ovidiu Aurelian Flori are un proces la Inalta Curte de Casatie si Justitie cu Agentia Nationala de Integritate pentru conflict de interese.