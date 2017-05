Monica Macovei: PSD transforma tara intr-o mosie condusa de corupti

Trei rele a propus si a adoptat astazi PSD.Senatorul PSD Serban Nicolae si-a gasit un aliat in fostul presedinte Traian Basescu pentru a depune aceste amendamente. Gratierea acestor fapte, chiar si sub rezerva achitarii prejudiciului, nu va face decat sa incurajeze coruptia si furtul din banii publici. La gratierea faptelor de coruptie, decisa astazi de Comisia juridica a Senatului, se adauga amendamentele deja adoptate saptamana trecuta: gratierea pedepselor de pana in trei ani, a persoanelor care au implinit 70 de ani, reducerea cu 3 ani a pedepselor de pana in 10 ani.Deputatul PSD Eugen Nicolicea a propus aceasta modificare in Comisia pentru regulament, unde a fost votata. Odata adoptata si de plen, modificarea va duce la eliminarea votului opozitiei in comisii. Un pas spre dictatura.in caz contrar urmand sa fie acuzate "de ascunderea unor date si sa impiedice aflarea adevarului". Tot deputatul PSD Nicolicea a anuntat modificarile facute in Comisia de regulament. Este calea prin care Procurorul general, procurorul-sef DNA, de exemplu, sau orice alt procuror si judecator, vor fi chemati la ordine in Parlament. Sau poate jurnalistii, sau poate protestatarii. Alti pasi spre dictatura, prin incalcarea separatiei puterilor in stat si plasarea politicului deasupra justitiei4. Mai ramane ca maine, cand este anuntata o noua sedinta, Comisia juridica a Senatului sa decida si gratierea abuzului in serviciu si a conflictului de interese. Dragnea mai are putin si isi vede visul cu ochii: sa scape de al doilea dosar.Dragnea si PSD, ajutati de ALDE si PMP, transforma tara intr-o mosie condusa de corupti.