FOTO Noul logo al Bucurestiului, asemanare izbitoare cu steagul orasului taiwanez New Taipei

Steagul New Taipei (stanga) vs logo Bucuresti (dr.)

Premiul este in valoare de 50.000 de lei brut, suma reprezentand cesionarea exclusiva a drepturilor de autor, nelimitata in timp si spatiu, pe orice suport material si in toate modurile, in favoarea municipiului Bucuresti, pentru utilizarea lucrarii declarata castigatoare."Am apreciat creativitatea concurentilor si modul admirabil in care au inteles sa se implice intr-o actiune constructiva pentru orasul nostru", a declarat primarul general Gabriela Firea la finalul competitiei.