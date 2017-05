Nicusor Dan: USR sustine protestele impotriva gratierii coruptilor

USR anunta ca sustine protestele impotriva votului PSD de miercuri, 3 mai, din Comisia Juridica in favoarea gratierii totale sau partiale a faptelor de coruptie si ca va vota impotriva in plen."PSD a decis, cu ignorarea argumentelor opozitiei careia i s-a alaturat si UDMR, excluderea infractiunilor prevazute la articolele 289-294 din Codul Penal din lista infractiunilor exceptate de la gratiere, printre care luarea/darea de mita, traficul de influenta, complicitate la trafic de influenta. Proiectul, care urmeaza sa fie discutat in plenul Senatului, prevede gratierea pentru infractiunile comise pana la data de 1 ianuarie 2017 si ii va absolvi de responsabilitatea ilegalitatilor comise pe Dan Voiculescu, Elena Udrea, Dan Sova, Viorel Hrebenciuc, Mircea Cosma, baronul de Prahova, acestia fiind doar cativa dintre cele aproape 250 de persoane potentiale beneficiare ale legii", se mai arata in comunicatul citat.