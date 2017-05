Misterul din afacerea Belina. Cui a concesionat Tel Drum locul preferat de pescuit al lui Liviu Dragnea? Plus: Cum i-a pacalit liderul PSD pe alegatori ca investitorii chinezi vor reface hidrocentrala lui Ceausescu

Culmea cinismului: in timp Belina ajungea la Teldrum cu promisunea guvernului ca va construi acolo un complex turistic pe fonduri europene, in paralel Dragnea pacalea alegatorii in campania din 2014 cu o investitie grandioasa facuta de chinezi. Nici complextul turistic, nici hidrocentrala nu s-au realizat pana azi. In schimb lacul Belina si bratul Pavel aveau sa devina domeniul preferat de pescuit al liderului PSD

Citeste si: Cum arata micul paradis la Dunare detinut de Tel Drum, locul preferat al pescarului Dragnea. Aici s-a pozat cu premierul Grindeanu la prins stiuca.

”Suntem aici pentru că domnul președinte (nr. Yang Yong) este interesat în realizarea împreuna cu noi și Guvernul Bulgariei a unei hidrocentrale, aici, în acest loc în care ne aflăm.Este o investiție majoră pe care o avem în vedere, cu două componente. O componentă de energie, hidrocentrala, și a doua componentă o investiție și mai mare, realizarea unui dig pentru cele două maluri ale Dunării, de peste 100 de kilometri care ne va rezolva pentru totdeaua problema inundațiilor, plus că va contribi serios la sistemul de irigații”, a explicat Dragnea.

Tot Dragnea a explicat că, pentru investiția de două miliarde de euro, cât înseamnă hidrocentrala și pentru digul care va costa alte trei-patru miliarde, vara anului viitor este cel mai optimist termen pentru începerea lucrărilor. ”Demersurile au început în aprilie, suntem în octombrie, deci practic în cam șase- șapte luni am reușit să ducem la capăt un proiect care, în mod, normal durează doi trei ani de zile. Eu cred că în primăvara anului următor putem avea toate procedurile reliazare, toti pașii negociați , compania realizată și să putem demara efectiv toate procedurile de avizare și de certificare. Cred că anul viitor în primăvară-vară putem discuta de începerea efectivă a investiției, dacă, Doamne ferește, nu se întâmplă altceva în România”, a ținut să spună Dragnea. (Vezi detalii aici)



Reluam, pe scurt, traseul micului paradis din sudul judetului Teleorman, cum a ajuns la Teldrum. In noiembrie 2013, executivul condus de premierul Victor Ponta emite Hotararea de Guvern 943 prin care Insula Belina si Bratul Pavel trec de la Apele Romane la CJ Teleorman, condus la vremea respectiva de Adrian Gadea, care tocmai ii luase locul lui Dragnea.Guvernul si-a motivat transferul prin dorinta CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin constructia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, o tabără cu plajă. Cel putin asa scrie in nota de fundamentare a HG 943/2013, asumata chiar de Liviu Dragnea - pe atunci vicepremier.Teldrum semneaza pe noile contracte de inchiriere pe data de 16 ianuarie 2014. Compania condusa de fostii colegi de facultate ai lui Liviu Dragnea ajunge astfel sa administreze Lacul Belina si Bratul Pavel, proaspat trecute in ograda judetului. Mentionam ca Tel Drum avea deja suprafete de teren inchiriate aici inca din 2011.In mod ciudat, peste numai doua luni, in martie 2014, Tel Drum solicita Consiliului Judetean dreptul de a concesiona aceste terenuri. Consiliul Judetean, condus la acea vreme de Adrian Gadea, supune solicitarea Teldrum la vot in sedinta din 27 martie. Un consilier judetean ii atrage atentia: “Nouă nu ne este clar, un vot al nostru poate să însemne peste ani o dare cu subsemnatul, o responsabilitate materială.”Aici apare marele mister: cui i-a concesionat Tel Drum micul paradis de langa Dunare?Redam acum mai jos cele mai importante pasaje din stenograma sedintei, publicata pe siteul CJ Teleorman: Dacă sunt observaţii pe marginea acestui proiect de hotărâre, vă rog să le prezentaţi.Este cel mai neclar proiect. Aprobăm cesionarea unui contract despre care nu ştim nimic, aflăm din presă care este scopul.Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am avut discuţii la şedinţa pe comisie. Aş avea nevoie de lămuriri. Există o Hotărâre de Guvern din anul 2013, prin care s-a aprobat transmiterea unor părţi din immobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea Consiliului Judeţean Teleorman. În ianuarie 2014, s-a încheiat un contract între Consiliul Judeţean Teleorman şi S.C. Teldrum S.A. Contractul era acelaşi care era existent în anul 2011?Vreau să precizez câteva aspecte pe marginea acestui subiect şi sunt convins că veţi găsi răspuns la toate întrebările. A apărut o hotărâre de guvern prin care acest imobil a fost trecut din domeniul public al statului şi din administrarea apelor române în domeniul public al judeţului Teleorman şi în administrarea consiliului judeţean. Tot în acea hotărâre de guvern se stipulează şi obligaţiile consiliului judeţean. Acel contract de închiriere între apele române şi Teldrum s-a încheiat în 2011 pe baza unei licitaţii care a respectat procedura de la vremea respectivă. Contractul presupune decât înlocuirea părţilor contractante, restul clauzelor contractuale prevăzute de hotărârea de guvern, rămân aceleaşi. Una din clauzele contractuale prevede posibilitatea S.C. Teldrum de a cesiona, însă nu poate cesiona decât în baza şi în limita contractului încheiat in urma licitaţiei. Cesiunea se face stabilită în urma licitaţiei deci, Teldrum solicită acordul de a cesiona contractul de inchiriere. În termen de cinci zile de la adoptarea acestei hotărâri de consiliu Teldrum va transmite consiliului judeţean o copie a contractului de cesiune. Nu poate să încheie contractul de cesiune decât cu acordul nostru.Vă mulţumesc domnule preşedinte, dar în calitate de autoritate contractantă nu trebuie să ştim cine este solicitantul?Nu este nimic în afara legii, noi nu urmărim decât ca această cesiune să fie făcută cu respectarea clauzelor contractuale.Amarie Constantin: Domnule preşedinte, nu cred că este lipsit de utilitate să mai insistăm la acest subiect. Nu-mi este clad de ce guvernul dă această hotărâre, de ce trece din domeniul public al statului în domeniul public al judeţului Teleorman, ce să facă consiliul judeţean cu acest perimetru, s-a mai discutat că acolo există suprafeţe importante de păduri. Hotărârea este în spiritul legii. Nouă nu ne este clar, un vot al nostru poate să însemne peste ani o dare cu subsemnatul, o responsabilitate materială.Eu vă spun cu mult respect că o altă hotărâre de consiliu a fost aprobată într-o altă şedinţă unde dumneavoastră aţi votat. La vremea respectivă nu aţi avut observaţii.Eu propun să amânăm acest proiect de hotărâre până la şedinţa următoare şi să solicităm celui care deţine contractul de închiriere să vină cu argumente care au stat la baza hotărârii de a cesiona şi astfel se elimină orice suspiciune.Clauzele contractuale nu-mi permit să fac acest lucru, deci voi supune la vot acest proiect de hotărâre. Vă prezint proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere. (...)Cu 24 de voturi “pentru”, un vot “împotrivă” (domnul Amarie Constantin) şi 7 “abţineri” (doamnele Frăsineanu Fulvia, Burghiu Mihaela şi domnii Iliescu Angelică, Pîrjol George, Şuică Iulian, Neagu Florin şi Ion Petre) s-a aprobat proiectul de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Teleorman pentru cesiunea unui contract de închiriere.”Astfel, Tel Drum a obtinut dreptul de a concesiona proprietatea de 70 de hectare pe care tocmai o inchiriase de la Consiliul Judetean Teleorman. In hotararea CJ se arata ca “cesiunea nu va depasi perioada valabilitatii contractului de inchiriere” si ca “in termen de cinci zile de la incheierea contractului de cesiune, SC Tel Drum SA va transmite la Consiliul Judetean Teleorman o copie a contractului de cesiune”.Juristi consultati de HotNews.ro pun in discutie legalitatea dreptului Tel Drum de a concesiona un bun aflat in proprietatea statului. Potrivit acestor juristi, doar statul poate concesiona bunurile sale, nicidecum o entitate privata care inchiriase anterior aceste bunuri ale statului.Numele firmei care a concesionat ramane insa secret. Un an mai tarziu, intr-o sedinta din 16 iulie 2015, consilierii judeteni solicita din nou lamuriri despre numele firmei care a concesionat de la Tel Drum lacul Belina, iar tot ce par sa afle intre timp consilierii este ca e vorba despre “o firma din Arges”.Redam mai jos stenograma sedintei CJ Teleorman din iulie 2016, pasajul relevant despre concesiunea Tel Drum:Neagu Florin: Domnule preşedinte, anul trecut am discutat şi adoptat proiectul prin care se prevedea dezvoltarea pe insula Belina a unui Parc Acvatic. Drept urmare, am aprobat semnarea contractului de concesionare a uneia din bălţile de la Seaca, de o firmă din Argeş, despre care nu aveam toate informaţiile, acestea urmând a fi transmise ulterior. Ce s-a întâmplat, nu am mai primit aceste informaţii, parcă aveau un termen de 60-90 de zile, în care trebuia să se producă concesionarea?Acel imoibil a fost preluat anul trecut din domeniul public al statului şi din administrarea Apelor Române, în administrarea Consiliului Judeţean, pentru a dezvolta acolo un proiect. În acest moment, noi ne pregătim să depunem o documentaţie pentru realizarea unei investiţii, pe ceea ce inseamnă zona turistică, acesta fiind motivul pentru care acel imobil a fost luat în administrare. De moment, a apărut Programul Operaţional Regional, dar nu au apărut liniile de finanţare şi ne pregătim pentru a depune documentaţiile şi un proiect, să accesăm fonduri europene pentru a realiza ceva pe partea turistică. Când s-a preluat acel imobil s-au preluat şi trei contracte de concesionare, dar concesionarea acelor luciuri de apă nu s-a făcut de către Consiliul Judeţean, s-a făcut de către Administraţia Naţională a Apelor Române. Noi nu am facut o procedură separată pentru a concesiona acele luciuri de apă.Atunci, ce s-a intâmplat ?Noi am preluat în administrare acele imobile şi astfel am preluat şi contractele de concesionare încheiate de Administraţia Naţională a Apelor Române cu firmele care au concesionat. Noi nu putem să realizăm concesiuni pentru că nu avem calitatea de proprietar, ci doar administrăm.Am înţeles. Vă mulţumesc.”Noul presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, Danut Cristescu, ne-a promis in data de 4 aprilie 2017, ca vom afla in doua zile numele firmei catre care a concesionat Tel Drum lacul Belina. A raspuns solicitarii HotNews.ro dupa o luna de zile si numai dupa indelungi insistente, insa numele firmei tot nu l-a dezvaluit. La intrebarea daca Tel Drum administreaza zona sau a subcontractat, CJ Teleorman s-a limitat sa raspunde scurt: “Da, SC Tel Drum se ocupa de gestionarea acestor amenajari”.Neagu Florin, consilierul care s-a tot interesat de concesiunea Tel Drum, a declarat pentru HotNews.ro ca nu s-a aflat nici pana astazi catre cine a concesionat si daca acest lucru s-a si intamplat.“Președintele CJ (Adrian Gâdea – n.r) nu a vrut să spună. A zis că este o firmă din Argeș, dar numele nu a vrut să ni-l spună. Nu am reușit să aflu nici între timp despre e societate este”, ne spune acesta. Neagu spune ca nu stie daca Tel Drum a uzat efectiv de dreptul de a concesiona, dar atrage atenția că acest act a fost aprobat și el nu a fost anulat între timp. “Aici, e posibil orice. Dar hotărârea este în vigoare, nu a fost anulată, asta nu este în ordine oricum”, a mai spus acesta.Reprezentantii Teldrum nu au raspuns pana la aceasta ora solicitarilor HotNews.ro.La randul sau, fostul presedinte al CJ Teleorman, Adrian Gadea, a spus ca pierde semnalul dupa ce ne-am prezentat si n-a mai putut fi contactat ulterior.Un episod si mai straniu se consuma insa in octombrie 2014. In ultima zi de campanie electorala pentru alegerile prezidentiale, Liviu Dragnea, pe atunci vicepremier, a dus o delegatie de chinezi la Seaca promitand ca investitorii chinezi vor incepe in cateva luni constructia hidrocentralei proiectata inca de pe vremea lui Ceausescu. Hidrocentrala urma sa fie construita exact pe terenul pe care Guvernul tocmai il trecuse in administrarea CJ Teleorman cu scopul declarat de a ridica acolo un complex turistic si o baza de agrement pentru marele public. Acelasi vicepremier Dragnea semnase cu mana lui nota de fundamentare cu cateva luni inainte de a-i aduce pe chiezi la Seaca.Pe scurt, Dragnea pacalea pur si simplu electoratul cu o investitie grandioasa facuta de chinezi care nu avea sa se realizeze niciodata, in schimb lacul Belina si bratul Pavel aveau sa devina domeniul preferat de pescuit al liderului PSD.consemna in octombrie 2014 urmatoarele declaratii facute de Liviu Dragnea la Seaca:Altceva s-a intamplat, intr-adevar, in Romania. Nici investitia chinezilor in hidrocentrala, nici proiectul guvernului de a construi pe fonduri europene un complex turistic de agrement pentru populatie nu s-au realizat. In schimb, cele 70 de hectare administrate de Teldrum au devenit, devenit intre timp lider PSD si lider maxim peste Guvernul Grindeanu. Mai mult, pe seful guvernului l-a adus pe domeniul de pescuit in martie 2017 s-a pozat cu Grindeanu pe lacul Belina explicand ca l-a invatat sa prinda stiuca. Din apele Dunarii au iesit in final doi pesti, nicidecum cele doua investitii promise de Dragnea, una mai grandioasa decat alta.