Siegfried Muresan propune un proiect pentru combaterea propagandei ruse din presa si retelele sociale, finantat din bugetul UE cu 3 mil euro

Proiectul-pilot urmareste pregatirea personalului de specialitate din reprezentantele Comisiei Europene in statele membre si din delegatiile Uniunii Europene in tarile din Vecinatatea estica in vederea monitorizarii propagandei ruse si a stirilor false (fake news) ca parte a propagandei, precum si instruirea personalului de specialitate in vederea combaterii acestor fenomene de dezinformare.Eurodeputatul Siegfried Muresan, care este si negociator-sef al Parlamentului European pentru Bugetul Uniunii Europene din anul 2018, a solicitat finantarea cu 3 milioane de euro a proiectului-pilot din Bugetul UE 2018."Scopul proiectului-pilot este de a imbunatati modul prin care atat Comisia Europeana, cat si delegatiile Serviciului European de Actiune Externa (SEAE) in statele din Parteneriatul Estic, prin Grupul Operativ de Comunicare Strategica in Est (East StratCom), isi folosesc resursele de comunicare pentru a raspunde eforturilor propagandei ruse. (...) East StratCom a fost stabilit in cadrul Serviciului European de Actiune Externa si se axeaza pe trei arii de lucru: imbunatatirea comunicarii politicilor UE catre Vecinatatea estica, consolidarea peisajului mediatic si imbunatatirea capacitatii UE de a combate dezinformarea", spune Muresan, citat intr-un comunicat remis HotNews.ro.In prezent, East StraCom dispune de personal redus (10 angajati) si buget limitat (200.000 de euro) si "nu este dotat pentru a face fata unei campanii de dezinformare cu finantare substantiala, larg raspandita si adaptata publicului", arata acesta.Proiectul-pilot ar urma sa finanteze "o monitorizare media complexa si coerenta in intreaga regiune, inclusiv a unui flux mare de date"."Pe langa statele din Parteneriatului Estic, statele membre UE vulnerabile din punct de vedere strategic si statele cu cea mai ridicata predispozitie la propaganda, in special in anumite perioade (spre exemplu, alegeri nationale), ar trebui initial vizate de acest proiect", se arata in proiectul-pilot al deputatului european Siegfried Muresan.