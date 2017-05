Mihnea Motoc, numit in conducerea unui think-tank al Comisiei Europene, in domeniul politicii de aparare

Motoc va fi adjunctul sefului European Political Strategy Centre, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene. El va lucra indeaproape cu Federica Mogherini (sefa serviciului extern al UE) si vicepresedintele Comisiei Europene, Jyrki Katainen, potrivit sursei citate."Ceea ce găsesc însă cel mai important este că această poziție, legată de un domeniu dintre cele mai sensibile politic, apărarea europeană, totodată una din cele mai interesante și promițătoare dezvoltări din sfera mai largă a dezbaterii despre viitorul Europei, este încredințată unui român", a mai scris Motoc.Reamintim ca Mihnea Motoc a fost numit ministru al Apararii in guvernul Ciolos. Anterior, a fost ambasadorul Romaniei in Marea Britanie. El a condus reprezentanta Romaniei la Comisia Europeana timp de sapte ani (2008-2015), anterior fiind ambasador al Romaniei la ONU, calitate in care a si reprezentat Romania in Consiliul de Securitate ONU.Angajat in MAE dupa terminarea studiilor, Motoc a fost șef al Departamentul pentru Afaceri Europene și Euro-atlantice, având ca atribuții monitorizarea relațiilor României cu UE, NATO, OSCE in perioada 1997-1999. Ulterior, a fost ambasador al Romaniei in Olanda si secretar de stat pentru integrare europeană și afaceri multilaterale (2001-2003).Motoc a absolvit Facultatea de Drept a Universității București (1984-1989), dupa care a urmat cursuri post-universitare în drept internațional privat la Facultatea de Drept a Universității din Nisa (Franța) (1990-1991) și studii de masterat în drept internațional public și comparat la George Washington University din Washington.