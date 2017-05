A inceput Evaluarea Nationala la clasa a IV-a. Peste 135.000 de elevi au fost asteptati, miercuri, la proba la Limba romana

Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE)

Elevii au avut la dispozitie 60 de minute pentru rezolvarea testului.Rezultatele individuale obtinute la Evaluarea Nationala nu se afiseaza, nu se comunica public si nu se inregistreaza in catalogul clasei.Subiectele testelor vor fi publicate, la ora 15.00, pe site-ul subiecte.edu.ro Dupa administrarea testelor pentru Evaluarea Nationala la clasa a IV-a, prin procedura separata,realizeaza esantionarea unitatilor de invatamant, iar lista unitatilor de invatamant selectate in esantion urmeaza sa fie comunicata ulterior inspectoratelor scolare / unitatilor de invatamant.Pentru unitatile de invatamant selectate in esantion, testele administrate in cadrul Evaluarii la clasa a IV-a si documentele intocmite pentru buna administrare a acesteia se transmit la CNEE, in conformitate cu o procedura separata. Rezultate Evaluarii Nationale din unitatile de invatamant esantionate urmeaza sa fie utilizate in vederea intocmirii raportului national privind diagnoza sistemului de invatamant la nivel primar.3 mai 2017: Limba romana4 mai 2017: Matematica5 mai 2017: Limba materna10 mai 2017: Limba si comunicare11 mai 2017: Matematica si stiinte Testarile de la finalul clasei al VI-a sunt interdisciplinare.Testul de limba si comunicare cuprinde Limba si literatura romana si Limba moderna, iar testul de Matematica si stiinte cuprinde Matematica, Fizica si Biologie.