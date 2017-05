CFR Marfa despre perchezitiile DIICOT: Cele 2.450 de vagoane vizate in ancheta indeplinesc conditiile de casare

DIICOT anuntase, miercuri dimineata, ca intreaga conducere executiva a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA" S.A, in frunte cu fostul director general Mihut Craciun, este implicata in gruparea infractionala vizata de perchezitiile care au loc, miercuri dimineata, in Bucuresti si in 9 judete.Mihut Craciun a fost revocat din functia de director general al CFR Marfa in decembrie 2016.Potrivit procurorilor DIICOT, in cursul anului 2016, la nivelul "CFR MARFA" S.A. s-a constituit un grup infractional organizat, implicand factori de decizie de la nivelul central si teritorial al societatii de transport, avand ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societatii, cu prilejul operatiunilor de vanzare-cumparare a 2.450 de vagoane destinate casarii, in folosul SC REMAT S.A. Calarasi.Prejudiciul in acest caz este estimat la peste 6,3 milioane de euro.Potrivit DIICOT, in cursul anului 2016, la nivelul Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa "CFR MARFA" S.A s-a constituit un grup infractional organizat, implicand factori de decizie de la nivelul central si teritorial al societatii de transport, avand ca scop subevaluarea bunurilor din patrimoniul societatii, cu prilejul operatiunilor de vanzare-cumparare a 2450 de vagoane destinate casarii, facilitand astfel traficarea in folosul SC REMAT SA Calarasi a diferentei rezultate intre valoarea reala si cea subevaluata a bunurilor casate.Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Marfuri Bucuresti, in baza procedurii de licitatie deschisa initiata de S.N.T.F.M. "CFR MARFA" S.A a unui numar de 2450 de vagoane pe roti, la pret de fier vechi, desi, in conformitate cu standardele in materie, deseurile metalice provenite din casarea materialului rulant se incadrau in categoria "deseu fier vechi greu" si "deseu fier vechi special" (otel), categorii de deseuri cu o valoare de piata net superioara."Manopera frauduloasa a fost premeditata de factorii de decizie din cadrul S.N.T.F.M. CFR MARFA S.A in coniventa cu reprezentantii SC REMAT SA Calarasi. S-a constatat ca, desi oferta de vanzare initiata de S.N.T.F.M. CFR MARFA S.A pe Bursa de Marfuri viza cantitatea generica de 49.000 tone fier vechi, ulterior contractul de vanzare-cumparare incheiat cu ofertantul SC REMAT SA Calarasi a mentionat vanzarea fierului vechi provenit din casarea a 2450 de vagoane. Pretul de achizitie a fost de 120 euro/tona de fier vechi, in conditiile in care pretul mediu practicat pentru deseu fier vechi greu era de 175,88 euro/tona, iar pentru "deseu fier vechi special" (otel) era de 218,90 euro/ tona. Rezulta ca prin aceasta manopera s-a realizat practic o subevaluarea a bunurilor cu 82,42% in cazul "deseurilor fier vechi special" (otel) si cu 46,56% in cazul deseurilor fier vechi greu", sustin procurorii DIICOT.Potrivit acestora, primul nivel al grupului infractional organizat a fost constituit din conducerea executiva a societatii S.N.T.F. MARFA "C.F.R. MARFA" S.A, compusa din directorul general Mihut Constantin Craciun, directorul operatiuni dezvoltare Daniel Ciobanu, directorul Departamentului Vanzari-Trafic Eugen Tudor, directorul economic-financiar Pavel Barculet, managerul juridic Silviu Valeriu Costea, directorul Trafic Constantin Alupoaie, directorul vagoane Florin Enache, seful Biroului Urmarire Contracte Mariana Capatana si seful Serviciului Exploatare Vagoane George Niculescu.Acestia au initiat vanzarea la Bursa de marfuri a celor 2450 de vagoane la pret de fier vechi, prin subevaluarea lor si obtinerea unui pret mai mic decat valoarea reala, mai arata DIICOT.Al doilea palier al grupului infractional organizat a fost reprezentat de catre functionarii din cadrul sucursalelor S.N.T.F. MARFA "C.F.R. MARFA" S.A. Timisoara, Brasov, Iasi, Galati, Craiova, Cluj si Constanta, iar al treilea palier al grupului infractional organizat a fost constituit din reprezentantii S.C. REMAT S.A.Calarasi, beneficiara contractului.Cele 2.450 de vagoane supuse casarii insumeaza cantitatile de 35.002,12 tone de otel si 16.584,50 tone de fier vechi greu, cantitati care au fost mentionate in documentele incheiate ca fier vechi, mai precizeaza sursa citata.In acest dosar, miercuri dimineata au loc 63 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Timis, Caras-Severin, Hunedoara, Prahova, Mehedinti, Calarasi, Arad, Teleorman si Dambovita si ar urma sa fie duse la asudieri 40 de persoane suspectate de constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, fals intelectual si uz de fals.