Romanii, fruntasi la dobandirea cetateniei altui stat UE

Pe locul doi in acest clasament se afla polonezii (6.000 au luat cetatenia germana, alti 3.200 au luat cetatenia britanica). Italienii completeaza podiumul, fiind urmati de portughezi, bulgari si croati.O alta statistica Eurostat arata ca, in 2010, Romania si Turcia erau principalii furnizori de imigranti in UE, ambele state cu peste 2 milioane de cetateni plecati in statele membre UE.