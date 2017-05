Institutul "Matei Bals": 50 de persoane muscate de capuse ajung zilnic la camera de garda. Cercetator: Primavara, sezon de maxima actvitate, trebuie luate masuri pentru distrugerea lor, pot transmite boli grave

Potrivit unor statistici ale Institutului "Matei Bals" obtinute de News.ro, de aproape o luna, la camera de garda a spitalului s-au prezentat zilnic oameni muscati de capuse. In ultima saptamana sunt cam 50 de cazuri pe zi. Din fericire, pana acum nu a fost inregistrat niciun caz de Boala Lyme", arata statisticile.

La randul lui, cercetator stiintific gradul l, Alexandru Vladimirescu de la Institutul Cantacuzino, Laboratorul de entolologie medicala, a declarat pentru News.ro ca "a venit anotimpul capuselor".

"A venit anotimpul capuselor. De fapt, in ceea ce priveste comportamentul capuselor sunt doua maxime de activitate: una este acum, primavara, care este si cea mai intensa si care incepe in martie si se termina in iunie, a doua, toamna, in septembrie-noiembrie, dar care este mai redusa ca intensitate", a explicat Vladimirescu.