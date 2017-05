Perchezitii la CFR Marfa, in Bucuresti si Timisoara, intr-un dosar privind vanzarea de vagoane de tren la fier vechi; prejudiciul - 3,6 milioane euro

Aproximativ 60 de perchezitii au loc, miercuri dimineata, in Bucuresti si la Timisoara, intr-un dosar al DIICOT vizand CFR Marfa si privind vanzarea unor vagoane de tren de marfa la pret subevaluat, la fier vechi. Prejudiciul in acest caz se ridica la 3,6 miloane de euro, au declarat pentru News.ro surse din cadrul anchetatorilor.Perchezitiile au loc la unitati ale CFR Marfa si la mai multe societati care se ocupa cu comercializarea fierului vechi, atat in Timisoara, cat si in Bucuresti.Anchetatorii spun ca angajatii CFR vindeau vagoanele de marfa care sunt facute dintr-un otel special, la pret de fier vechi, deci la un pret mai mic decat adevarata loc valoare, iar diferenta de bani si-o insuseau.Prejudiciul in acest caz - instrumentat de DIICOT Timisoara - ar fi de aproximativ 3,6 milioane de euro.Aproximativ 30 de persoane ar urma sa fie duse la sediul DIICOT pentru audieri, mai spun sursele citate, potrivit carora printre cei vizati s-ar numara si seful CFR Marfa din Timisoara.Infractiunile in acest dosar sunt constituire de grup infractional organizat si abuz in serviciu.