VIDEO A lucrat pentru ministrul Apararii, dar a ajuns sa piarda totul. "Cand esti alcoolic, esti un om inchis intr-o sticla"

Psihiatrii sustin ca exista meserii care predispun la consumul excesiv de alcool. Muncitorii din constructii, dar si barmanii sau ospatarii sunt cateva exemple de ocupatii in care tentatia este mare.Continuam campania "Dependenta Romaniei- Alcoolismul, boala din pahar" cu povestea lui Constantin. La doar 20 de ani a fost ales ospatarul personal al ministrului apararii de atunci. O realizare pentru el. In scurt timp, insa, bucuria s-a transformat in cosmar. Accesul la bauturi fine, imposibil de gasit pe o piata autohtona stoarsa de saracie, dar si lacomia i-au schimbat dramatic.