RFI: Eurostat nu are date disponibile pentru 2016 privind numarul de copii romani nascuti in strainatate

Eurostat nu are date legate de numarul de copii romani nascuti in strainatate in anul 2016, transmite RFI. Eurostat raspunde astfel unei intrebari legate de afirmatiile ministrului pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac care a spus ca, potrivit statisticilor Eurostat, anul trecut s-au nascut mai multi copii romani in strainatate decat tara, citeaza news.ro.



Eurostat, oficiul european de statistica, contactat la Luxembourg de RFI, a precizat ca cele mai noi date pe care le detine in ce priveste natalitatea sunt cele pentru 2015, neavand deocamdata date pentru anul 2016.

In plus, metodologia realizarii statisticilor aduce informatii doar despre numarul de copii straini nascuti intr-o tara si cati dintre ei provin din alte state ale Uniunii Europene in functie de originea mamei, nu despre nationalitatea fiecarui copil.

Pana la ora transmiterii acestei stiri, ministrul Andreea Pastirnac nu a putut fi contactata pentru un punct de vedere.

Ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac, a declarat, marti, cu ocazia Zilei Tineretului, la o dezbatere privind problemele elevilor si studentilor, ca anul trecut pentru prima data s-au nascut mai multi copii in diaspora decat in Romania, ceea ce "ridica extrem de multe semne de intrebare".

￯Astazi avem peste 4,4 milioane de cetateni romani in aceste comunitati (din diaspora - n.r.) si anul trecut pentru prima data, conform statisticilor Eurostat, s-au nascut mai multi copii in diaspora decat in Romania. Sunt niste cifre care ne ridica extrem de multe semne de intrebare in ceea ce priveste modul in care tanara generatie isi vede dreptul la mobilitate, dreptul la a studia in Europa, de a lucra si unde se regaseste in acest ciclu si Romania - tara de origine, care este echilibrul exact intre dorinta normala de perfectionare, de continuare a unei cariere atat in Romania cat si in celelalte state membre ale Uniunii Europene￯, a declarat ministrul pentru Romanii de Pretutindeni, Andreea Pastirnac.

Ea a precizat ca o problema majora a Ministerului pentru romanii de pretutindeni este cea a educatiei, pentru ca foarte multi dintre cei care au plecat din tara si foarte multi dintre copiii care s-au nascut in statele din Uniunea Europeana nu mai invata limba romana, motiv pentru care exista in derulare o campanie pentru a-i ajuta pe cei nascuti in diaspora sa invete limba materna.

"Marea majoritate nu mai invata astazi limba romana intr-un sistem educational fie agreat prin acorduri bilaterale cu aceste state membre, fie, in mare parte, organizat de asociatii si de voluntari. Am lansat o campanie prin care sa dam cat mai multe manuale, suport de studiu al limbii romane electronic - de la tablete pana la manuale digitale - si cred ca e nevoie de o dezbatere larga in ceea ce priveste modul de a ajuta tinerii nascuti in diaspora sa invete limba romana", a explicat Pastirnac.