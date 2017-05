Comandantul ucrainean al unei nave abandonate de armatori in Portul Constanta Sud Agigea a murit la bord

Comandantul ucrainean al unei nave sub pavilion Togo, abandonata de armatori la inceputul acestui an, dupa ce a fost retinuta de autoritati in Portul Constanta Sud Agigea, a murit marti seara, la bord aflandu-se alti 11 navigatori care sunt neplatiti de la sfarsitul anului trecut si avand la un moment dat probleme cu apa si cu alimentele, potrivit news.ro.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Liber al Navigatorilor si al Federatiei Internationale a Transportatorilor, pe data de 31 ianuarie 2017 nava Geo Star, pavilion Togo, a fost retinuta in Portul Constanta Sud Agigea de Port State Control, avand deficiente majore in ceea ce priveste Conventia Maritima a Muncii Geneva 2006.

"Din momentul retinerii navei, armatorii au abandonat practic nava, lasand "o impreuna cu cei 12 navigatori, 11 din Ucraina si unul din Rusia, la voia intamplarii. Salariile navigatorilor nu au mai fost platite din luna decembrie si pe rand, apa si alimentele s-au terminat. Agentul navei a alimentat nava cu apa si alimente, dar salariile nu au fost platite, fiind presiuni materiale destul de mari pe navigatori si familiile acestora", se arata in comunicat.

Sursa citata mentioneaza ca asiguratorul navei este un club rusesc care nu si-a indeplinit obligatiile din contractul semnat cu armatorii. In aceste conditii, la solicitarea echipajului si cu aprobarea ITF Londra, pe data de 28 aprilie a fost introdusa actiune in instanta pentru recuperarea salariilor navigatorilor.

Aceste probleme l-au afectat pe comandantul navei, un ucrainean de 62 de ani, care a murit marti seara.

"Tsaruk Yuriy, comandantul navei, nu a mai putut face fata greutatilor si problemelor psihice care il framantau si a incetat din viata la ora 19.03, dupa ce o echipa de pe salvarea sosita la fata locului a incercat timp de mai bine de 45 de minute sa il resusciteze, insa inima comandantului a cedat. Au fost anuntate autoritatile romane si Ambasada Ucrainei de la Bucuresti, care va informa familia comandantului", se precizeaza in comunicat.

Comandantul navei avea 62 de ani si locuia in Ismail. Comanda navei a fost preluata de catre secund.