Dragos Davitoiu, noul manager de la Spitalul "Sfantul Pantelimon" din Capitala - surse

Medicul chirurg Dragos Davitoiu va ocupa postul de manager al Spitalului "Sfantul Pantelimon" din Capitala, au declarat marti surse medicale pentru News.ro. Postul a ramas vacant din 25 aprilie, cand fostul manager Gheorghe Popescu a fost demis dupa decesului unui pacient caruia o asistenta medicala i-a facut o facut o transfuzie gresita. Controlul facut atunci la unitatea sanitara a relevat existenta mai multor probleme, inclusiv de ordin managerial, potrivit news.ro.



Dragos Davitoiu a detinut, din august 2016, functia de manager interimar al Spitalului Universitar de Urgenta si a fost si director medical al aceluiasi spital, post ocupat prin concurs.

Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, marti, ca are serioase indoieli asupra intregii echipe manageriale de la Spitalul "Sfantul Pantelimon", unde intr-o perioada scurta au fost trei scandaluri, astfel ca, dupa demiterea managerului Gheorghe Popescu, toata echipa de conducere trebuie sa plece, pentru ca au fost gasite mai multe probleme.

"Toata echipa manageriala de acolo trebuie sa plece, pentru ca comisia care a fost acolo a identificat probleme de management, probleme de proceduri si asteptam demisia lor, nu sa ii demit eu", a spus ministrul Florian Bodog, dupa ce a participat la o dezbatere privind politicile pentru tineret.

Ministrul Sanatatii a spus ca noul manager de la Spitalul "Sfantul Pantelimon" va avea ca sarcina sa isi gaseasca o echipa care doreste sa-si puna in valoare abilitatile, in asa fel incat toate procedurile sa fie respectate.

Acelasi punct de vedere l-a exprimat ministrul si intr-un interviu acordat recent Agentiei de presa News.ro.

"Cred ca, acolo, toata conducerea trebuie sa plece, din punctul meu de vedere. Adica manager, director medical, director de ingrijiri. Problemele de management care mi-au fost semnalate acolo sunt probleme legate strict de proceduri, probleme legate de faptul ca persoana care a administrat perfuzia avea in fisa postului atributii de transfuzie de sange, insa nu avea pregatire in acest domeniu, lipseau cartelele de evaluare la patul bolnavului. Sunt probleme care nu se datoreaza neaparat managerului, directorului medical sau directorului de ingrijiri, ci managementului. Este al treilea scandal de acolo. Eu, de fapt, i-am oprit prelungirea (interimatului, n.r.) managerului, nu era cu contract. Nu este problema mea sa stabilesc responsabilitatile. Au fost trei scandaluri, unul dupa celalat. Consider ca trebuie sa vina cineva din afara, pe care il voi sprijini. Il numesc pe manager, iar el isi alege echipa. Le-am spus ca au mana libera sa-si formeze echipa. Eu m-as fi asteptat ca, dupa trei evenimente, echipa sa-si fi dat demisia de la sine. Dar nu este nicio problema. Imi doresc ca noua echipa care vine la Pantelimon, ca noua echipa care vine la Cantacuzino sa miste lucrurile. Doresc ca la Pantelimon pacientii sa aiba parte de ingrijiri, doresc sa se opreasca scandalurile", a spus ministrul, in interviul pentru News.ro.