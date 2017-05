Comisia Europeana NU declanseaza impunerea de vize ceatenilor americani: A fost lansat dialogul cu Administratia Trump pentru includerea romanilor si a celorlalti europeni afectati in Programul Visa Waiver

"Au fost relansate contactele cu noua administratie americana, sa insiste pentru reciprocitatea completa a regimului vizelor pentru cele cinci state membre UE in cauza" - subliniaza Comisia Europeana in raspunsul dat Parlamentului European.

"In ultimele luni s-au intensificat contactele cu interlocutorii din SUA la nivel politic si tehnic, ceea ce a dus la lansarea unui proces orientat spre rezultate pentru a aduce cele cinci state membre ale UE (Bulgaria, Croatia, Cipru, Polonia si Romania) in Programul amercan Visa Waiver. SUA si-a reconfirmat angajamentul de a admite cele cinci state membre ale UE in Program, odata ce indeplinesc toate cerintele impuse de legislatia SUA".

"In acest scop, s-a subliniat necesitatea de a accelera munca necesara in ceea ce priveste cerintele restante. Comisia Europeana, in stransa cooperare cu cele cinci state membre implicate, va lucra cu SUA la o cale de urmat, are sa fie aprobata intr-o declaratie comuna la reuniuea ministeriala Justitie si Afaceri Interne UE-SUA, in iunie 2017".





Ping-pong intre Comisie si Parlament cu vizele de America pentru romani

In februarie 2014, MAE roman a precizat pentru HotNews ca a notificat institutiile europene privind regimul de vize impus cetatenilor romani de catre Statele Unite ale Americii, potrivit legislatiei europene care prevede masuri impotriva tarilor terte care nu respecta un regim de reciprocitate in materie de scutire de vize, dar in paralel Bucurestiul continua si negocierile bilaterale cu Washingtonul pe tema accesului romanilor pe teritoriul american.

In 12 aprilie 2016, Comisia Europeana a constatat lipsa de reciprocitate in privinta vizelor, in conditiile in care regulamentul european mentionat prevede introducerea regimului de vize pentru cetatenii statelor terte, in astfel de cazuri. Executivul comunitar avea atunci termen sa reactioneze ca urmare a faptului ca SUA si Canada impuneau un regim strict de vize cetatenilor din Romania, Bulgaria si alte state membre UE, in conditiile in care cetatenii americani si canadeni se bucura de libera circulatie in Uniunea Europeana. Numai ca si atunci Comisia a invitat Parlamentul European si statele membre UE (Consiliul UE) sa decida daca se va impune sau nu un regim de vize cetatenilor americani si canadieni care vor sa intre pe teritoriul Uniunii Europene. Practic Comsia a refuzat si atunci sa declanseze procedura de impunere a vizelor pentru americani, invocand riscuri economice asupra turismului sau transporturilor din UE.

In urma acestei miscari a Comisiei Europene, in 2 martie 2017 Parlamentul European i-a solicitat acesteia sa declanseze procedura prin care statele membre UE sa impuna la randul lor un rgim de vize strict cetatenilor americani care vor sa calatoreasca in UE. Asa a aparut practic raspunsul de marti, 2 mai, al Comisiei Europene.

Marti, Comisia Europeana a raspuns rezolutiei Parlamentului European prin care solicita Comisiei sa adopte un act delegat de suspendare a exonerarii de obligatia de a detine viza pentru cetatenii canadieni si americani.Comisia considera ca, "avand in vedere progresele semnificative inregistrate in cursul anului trecut si ritmul pozitiv al lucrarilor in curs, suspendarea temporara a derogarilor pentru cetatenii din Canada si Statele Unite ar fi contraproductiva in acest moment si nu ar servi obiectivului de a obtine liberalizarea regimului de vize pentru toti cetatenii UE"."Abordarea diplomatica a Comisiei a inceput deja sa aduca rezultate concrete", mai spune executivul europan.Comisia de la Bruxelles se refera la faptul ca, in cadrul discutiilor ample care au avut loc pe marginea incheierii Acordului de liber-schimb UE-Canada (CETA), aceasta tara nord-americana a ridicat deja cerintele de vize pentru anumite categorii de cetateni bulgari si romani la 1 mai 2017 si este prevazuta atingerea reciprocitatii depline de la 1 decembrie 2017.In schimb, in cazul accesului pe teritorul SUA progresele sunt mult mai reduse. In prezent, cetatenii din Romania, Bulgaria, Polonia, Croatia si Cipru nu sunt inclusi in programul Visa Waiver, de relaxare a regimului de vize pentru acces pe teritoriul SUA, de care se bucura cetatenii celorlalte tari membre UE.Comisia Europeana sustine ca in ultima perioada s-au facut progrese si in dialogul cu americanii, pentru includerea in programul Visa Waiver a romanilor si a celorlalte natiuni europene afectate:"Scopul nostru este si ramane sa obtinem reciprocitatea deplina a vizelor atat cu Canada, cat si cu SUA. Angajamentul nostru continuu si contactele diplomatice rabdatoare din ultimul an au adus deja rezultate tangibile cu Canada. Ne-am angajat sa procedam in acelasi fel si cu SUA. Dialogul cu partenerii nostri strategici este calea cea buna inaite si suntem pe drumul cel bun" - a declarat si comisarul european pentru Migratie, Afaceri Interne si Cetatenie, Dimitris Avramopoulos.Raportul de marti defineste pozitia Comisiei Europene ca urmare a unei rezolutii nelegislative a Parlamentului European din 2 martie, care a cerut Comisiei sa adopte un act delegat de suspendare a exonerarii de obligatia de a detine viza pentru cetatenii canadieni si americani, ca urmare a faptului ca SUA si Canada impun un regim de vize pentru cetatenii a 5 state UE, printre care si romanii.Mai dparte, Comisia spue ca va continua sa "colaboreze indeaproape atat cu Parlamentul European, cat si cu Consiliul Uniunii Europene si va raporta evolutiile viitoare inainte de sfarsitul lunii decembrie 2017"."Conform obligatiilor impuse prin prevederile recentului Regulament European 1289/2013, Romania a notificat deja institutiile europene cu privire la acele state care nu respecta regimul de reciprocitate in materie de scutire de vize fata de cetatenii romani care calatoresc pe teritoriul unor state terte aflate pe lista pozitiva a UE (Anexa II a Regulamentului 539/2001). SUA este unul dintre statele care constituie obiectul notificarii", a raspuns MAE roman la solicitarea HotNews, in 2014.In conformitate cu mecanismul de reciprocitate in materie de vize, astfel cum a fost stabilit de Parlamentul European si de Consiliu, prin regulamentul mentionat, in cazul in care o tara terta nu a ridicat obligativitatea vizelor in termen de 24 de luni de la notificarea unei situatii de nereciprocitate, Comisia are obligatia de a verifica situatia in cauza si de a propune suspendarea temporara a exceptarii de la regimul obligativitatii vizelor pentru cetatenii din tarile terte vizate, pentru o perioada de 12 luni.In temeiul regulamentului european, insa, Comisia a aratat ca trebuie sa tina seama de consecintele politice, economice si administrative ale suspendarii exceptarii de la regimul obligativitatii vizelor asupra relatiilor externe ale UE si ale statelor sale membre. In plus, la momentul adoptarii mecanismului revizuit, 21 de state membre au subliniat intr-o declaratie faptul ca "institutiile competente ale Uniunii sunt obligate, anterior oricarei propuneri sau decizii, sa efectueze o analiza aprofundata si sa tina seama de eventualele consecinte politice negative care ar putea rezulta din astfel de propuneri sau decizii".