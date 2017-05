VIDEO Cantaretul Ciri Mayer si fiul sau, batuti in centrul Craiovei pentru un loc de parcare

Intre cei doi tineri si Ciri Mayer a izbucnit un conflict spontan pe motiv ca acesta si-ar fi parcat masina pe locul pe care Alexandra Napu, de 18 ani din Craiova, si prietenul acesteia, Vicot Goga, de 30 de ani din Filiasi, l-ar fi vazut liber pentru a-si parca ei masina. Potrivit IPJ Dolj, conflictul a escaladat, de la injurii pana la aplicarea de lovituri, motiv pentru care oamenii legii au intocmit dosar penal in acest caz.'Este vorba de o altercatie care a avut loc pe strada A.I. Cuza, in centrul Craiovei, si care a pornit de la o neintelegere pe un loc de parcare. Persoanele implicate au fost conduse la sediul Sectiei 1 Politie, iar cu ocazia cercetarilor s-a stabilit ca intre acestea a izbucnit un conflict spontan generat de ocuparea unui loc de parcare, care a escaladat de la proferarea de injurii si cuvinte jignitoare pana la aplicarea de lovituri. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii de loviri alte violente', a declarat, pentru Agerpres, Catalin Dochia, purtator de cuvant al IPJ Dolj.Potrivit martorilor, cei doi tineri, precum si mama fetei, care a ajuns la fata locului, au fost agresivi nu numai cu interpretul Ciri Mayer si cu fiul acestuia, dar si cu ziaristii care au filmat incidentul.'Mama fetei, care a ajuns la fata locului, a adresat injurii si amenintari cu moartea nu numai domnului Ciri Mayer si fiului acestuia, ci si ziaristilor care filmau. Femeia era foarte agresiva', a afirmat unul dintre martori.