​​VIDEO FOTO Cum arata micul paradis la Dunare detinut de Teldrum, locul preferat al pescarului Dragnea. Aici s-a pozat cu premierul Grindeanu la prins stiuca

Cum a ajuns Teldrum sa obtina in concesiune aproximativ 70 de hectare de luciu de apa pentru o chirie de 7000 de lei pe luna, cum arata mica Delta din Teleorman si ce rol a avut Liviu Dragnea in toata afacerea?

Vezi in text un film cu domeniul de pescuit preferat al lui Dragnea. Este a patra legatura substantiala a liderului PSD cu Tel Drum, dupa afacerea cu porci, domeniul de vanatoare si vacantele in Brazilia.

Cum arata domeniul de pescuit vazut de sus. Doua minute de imagini fabuloase!

INCOGNITO HOTNEWS. Am intrat in Primaria Seaca in urma cu o luna, pe data de 4 aprilie, pretinzand ca suntem pescari care vor sa dea la peste in amenajarea Belina. Localnicii ne-au spus ca in lac nu se poate pescui pentru ca “este al lui Dragnea”, dar ne-au dus la primarie, pentru a fi indrumati catre o amenajare privata a primarului din apropiere. Edilul Lucian Calin era plecat la Alexandria, dar vicele Florin Dragomir era la birou. “La Belina nu puteti pescui ca este proprietate privata, a lui Dragnea, dar mergeti langa fosta statie electrica si acolo puteti”, ne spune Dragomir. La plecare il mai intrebam pe vicele Florin Dragomir daca am auzit bine si lacul Belina este al lui Dragnea. “Da, da, al lui este!”, este raspunsul sigur primit de la acesta. De altfel, acesta este mitul local in Seaca. Cam toti localnicii cu care am stat de vorba stiu ca lacurile Belina si Pavel precum si insula dintre ele sunt ale lui Dragnea. In acest moment nu exista nici o dovada ca Tel Drum = Liviu Dragnea, dat fiind ca actiunile Tel Drum sunt la purtator. Adica detinatorul lor este secret. Dar exista deja patru afaceri care arata apropierea Tel Drum de Liviu Dragnea, cele enuntate mai sus.

Luciul de apa, terenul din zona insula Belina si bratul Pavel aduna impreuna 3.472.658 metri patrati, adica 347 de hectare. Aici mai sunt si 36.936 metri patrati de constructii, diguri si parapete. Pana in 2013, proprietatile au fost in curtea Apelor Romane, filiala Administratia Bazinala de Apa - Arges-Vedea, condusa atunci de Adrian Moisescu. In acest moment, acesta este director al Barajului de la Mihailesti. Intre 2011-2013, Apele Romane scoate la inchiriere pentru un deceniu 25 de hectare in zona centrala din Insula Belina, 35 de hectare din zona aval a Bratului Pavel, plus constructii aflate pe aceste proprietati. Tel Drum este firma care primeste gestiunea suprafetelor de teren in schimbul unei sume ce se apropia de 7.000 de lei pe luna. Pe langa terenul respectiv, Apele Romane cedeaza firmei de constructie si dreptul de concesiune asupra luciului de apa de pe Belina si Pavel, adica 1.917 de hectare. In luna ianuarie 2012, Tel Drum primea aviz de pescuit de la Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura (ANPA) si consfintea controlul deplin asupra rezervatiei naturale din Seaca (drept de administrare a terenurilor si dreptul de pescuit).

Pe data de 26 martie, Dragnea a postat pe Facebook cateva poze insotite de urmatorul text: „În acest sfârșit de săptămână, l-am învățat pe Sorin să pescuiască. Marea ruptură între Parlament și Guvern a avut loc: eu am prins 17 știuci și el 9? Eu cred că e foarte bine pentru un începător care nu pusese niciodată mâna pe o lansetă! La vâsle, un ecologist: Marcel Ciolacu „Presa a speculat ca partida de pescuit a avut loc in Delta. In realitate imaginile sunt luate in locul unde Dragnea obisnuieste sa vina la pescuit: lacul Belina, bratul Pavel, in sudul judetului pe care l-a condus ani de zile, Teleorman, intr-un loc concesionat de compania Tel Drum. Mai multe surse ne-au confirmat aceasta informatie, sustinuta de o serie de indicii, cum ar fi barca de pe Belina, asemanatoare cu cea din pozele posate de Dragnea pe Facebook. La Belina si Pavel se poate pescui caras, crap si pesti rapitori, inclusiv stiuca, dupa cum reiese din datele Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura (ANPA).Rise Project a descoperit cum Dragnea obisnuieste sa-si petreaca vacantele in Brazilia impreuna cu personaje cheie din Tel Drum (Detalii aici si aici ). HotNews.ro a dezvaluit cum a ajuns o ferma de porci de la Tel Drum, printr-un intermediar, la fiul lui Liviu Dragnea pentru doar o suta de euro. A treia legatura cu cei de la Tel Drum este domeniul de vanatoare , despre care Rise Project si HotNews.ro au scris pe larg. HotNews.ro va prezinta a patra legatura semnificativa:La 130 de kilometri de Bucuresti si vreo 30 de casa lui Liviu Dragnea din Alexandria se afla comuna Seaca. Din comuna pana la Dunare mai sunt vreo cinci kilometri. Inainte de 89, regimul Ceausescu intentiona sa contruiasca o hidrocentrala. Tot atunci s-au facut indiguirile si amenajarilor pe bratul Pavel. Lucrarile s-au sistat dupa 89.In noiembrie 2013 Guvernul Ponta a trecut prin HG insula Belina, lacul Belina si bratul Pavel din administratia Apelor Romana in administratia Consiliului Judetean Teleorman. Guvernul si-a motivat transferul prin dorinta CJ Teleorman de a dezvolta turistic zona, prin constructia unui complex turistic şi sportiv, cu hotel, bazine de înot şi pensiuni, o tabără cu plajă.Numai ca aici, compania Tel Drum avea deja interese din 2011, cand a inchiriat prima data pentru pescuit bratul Pavel, care merge vreo patru km in paralel cu Dunarea. Cel putin asa reiese din declaratiile primarului din Seaca, citat de Gandul, intr-un articol publicat in 2013. „Din 2011 sunt închiriate de Tel Drum. Acum, dacă le-a luat la Consiliul Judeţean, nu mai dă bani la Apele Române”, explică pentru gândul, Lucian Călin, ajuns la al cincilea mandat.Zona de agrement, cu hotel, bazine de inot n-a mai aparut, in schimb Tel Drum a ridicat cateva constructii cu circuit inchis unde uneori vin Dragnea si invitatii sai la pescuit. Proprietatea este ferita de privirile curiosilor si bine pazita. Pentru cele 70 de hectare luate in concesiune in 2014, Tel Drum plateste putin peste 7000 de lei pe luna.Celor doi localnici pe care i-am intalnit pe drumul spre lacurile Belina si Pavel le-am cerut indicatii. Am pretins ca suntem de la o firma de amenajari interioare si avem de facut o lucrare la vila lui Dragnea.“Mergeti inainte, faceti la stanga, apoi vedeti o casa cu acoperis verde. Acolo este!”, sunt indicatiile primului localnic. Rade de noi ca mergem cu un Opel vechi la Dragnea si ne atrage atentia ca ne cam facem de rusine. Muncitori, sclavi, i-am explicat. A devenit vorbaret, bodoganindu-l pe liderul PSD ca n-a facut nimic pentru Seaca, dar ca oamenii il voteaza mai departe.Pe proprietatea administrata de Tel Drum, firma de constructii a ridicat in spatele unui gard inalt de peste doi metri o vila tip pensiune. Apele Romane ne-au declarat ca nu au construit imobilul, iar Tel Drum nu ne-a raspuns la intrebare. Primarul din Seaca ne-a spus ca CJ Teleorman a dat autorizatia de constructie, nu mai stie anul, si ca Tel Drum a construit acolo, din ce stie el.Vila este dotata cu ponton acoperit, unde vizitatorul poate da la peste si pe ploaie, cu un pod peste lacul amenajat chiar langa vila, cu o gradina bine intretinuta (Proprietatea avea si un paznic care ne-a transmis ca nu se ofera cazare in vila-pensiune, ca este proprietate privata si ca nu ne poate spune a cui este. Lui nu i-am mai spus ca suntem muncitori, ci turisti in cautare de cazare.La vreo doi kilometri de vila, pe prorietatea de langa Dunare, am intrat si intr-o ferma de pasari si peste o mica stana de oi. Nu stiam ale cui sunt, pana cand ne-a ajuns din urma un Iveco Massif din care au coborat doi paznici cam nervosi.Am intrebat senini unde este balta primarului pe motiv ca dorim sa pescuim acolo. Nu au stiu cum sa reactioneze, asa ca ne-au lasat sa plecam insa doar pe drumul pe care ni l-au aratat ei. Au coborat dintr-un Iveco Massif, identic cu masina despre care presa locala din Teleorman a scris ca Dragnea mergea la vanatoare prin 2012.Reamintim ca pe tot acest domeniu, pe care se afla un resort de pescuit de care se bucură cei de la Teldrum si Liviu Dragnea trebuia construit un complex sportiv, turistic și de agrement accesibil publicului larg.Teodor Nitulescu, fostul baron de Teleorman detronat de Dragnea din pozitia de sef al CJ, a declarat pentru HotNews.ro ca actualul sef al PSD i-a propus sa preia amandoi Tel Drum si sa imparta compania de constructii atunci cand a fost privatizata in 2001.In 2006, la Registrul Comertului figurau ca actionari ai Tel Drum- 9,33%,– 43,99%, iar- 44%, toti trei fiind fosti colegi de-ai lui Liviu Dragnea.De atunci, actionariatul a devenit ascuns, actiunile companiei fiind la purtator. Altfel spus, cel care se afla in posesia actiunilor este automat proprietarul companiei, fara sa fie nevoie de acte de vanzare – cumparare care sa ateste calitatea de proprietar. Simpla detinere a actiunilor atesta aceasta calitate.Petre Pitis devine presedintele Consiliului de Administratie de la Tel Drum pe 30 iunie 2008. Teodor Nitulescu a declarat pentru Hotnwes.ro ca, in opinia si din informatiile sale, Tel Drum este companie controlata de Liviu Dragnea, iar actionarii sunt doar de fatada, interpusi.Reamintim ca Hotnews.ro a demonstrat cum ferma de porci din Salcia, cu o valoarea de cateva milioane de euro, a trecut de la Petre Pitis, directorul general si presedintele consiliului de administratie al Tel Drum, la fiul lui Dragnea (Razvan Valentin Dragnea), via un intermediar, contra unei sume de doar 450 de lei. (Link ).In noiembrie 2013, executivul condus de premierul Victor Ponta emite Hotararea de Guvern 943 prin care Insula Belina si Bratul Pavel trec de la Apele Romane la CJ Teleorman. Astfel, cei 3,5 milioane de metri patrati ajung in administrarea CJ Teleorman, condus la vremea respectiva de Adrian Gadea, care tocmai ii luase locul lui Dragnea.“Se aproba transmiterea unor parti de imobile din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale Apele Romane in domeniul public al judetului Teleorman si in administrarea Consiliului Judetean Teleorman, in vederea reabilitarii si valorificarii cadrului natural al zonei Dunarii-Belina-Bratul Pavel”, se precizeaza in primul articol al HG 943 din 27 noiembrie 2013.La articolul trei, se precizeaza ca “in termen de cinci ani de la transmiterea partilor de imobile conform prezentei hotarari, acestea revin in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale Apele Romane".HG 943/2013 era semnat de Viorel Ponta (prim-ministru) si si contrasemnata, intre altii, si de vicepremierul Liviu Dragnea. Au mai contrasemnat Rovana Plumb, pe atunci minstrul mediului, Lucia Varga, ministru delegat pentru ape, păduri şi piscicultură.Reamintim ca scopul declarat al HG-ului nu era infiintarea unui domeniu privat de pescuit, ci constructia un parc de agrement pentru marele public. Cel putin asa scrie in nota de fundamentare a HG 943/2013, asumata chiar de Liviu Dragnea pe atunci vicepremier.In acest sens, Consiliul Judetean Teleorman “a depus la ADR Sud Muntenia, in cadrul pachetului de proiecte pentru etapa 2014-2020, cu finantare din fonduri europene, fisa proiectului Reabilitarea si valorificarea cadrului natural al zonei Dunarii-insula Belina-Bratul Pavel, comuna Seaca, judetul Teleorman”.In cadrul proiectului sus mentionat, se va realiza un “complex turistic, sportiv si de agrement Dunare-Belina-Seaca, care va cuprinde”, conform aceleiasi note de fundamentare: tabara de vara pentru elevi, tabara de creatie pentru pictura si sculptura, complex sportiv pentru canotaj si orice alt spor de echipa, complex turistic, port pentru ambarcatiuni usoare si de croaziera si zona de plaja.Pentru a convinge de intentiile bune, in nota de fundamentare s-a facut referire si la un proiect depus deja prin care CJ-ul dorea sa obtina fonduri europene.Consiliul Judetean Teleorman nu a mai facut acest lucru. CJ doar a trimis un anunt de intentie la ADR Sud Muntenia in baza caruia a primit un raspuns ca poate accesa fonduri europene. Cu acest raspuns de la ADR Sud Muntenia, CJ Teleorman a solicitat guvernului Insula Belina si Bratul Pavel.Dupa ce a primit proprietatile, CJ a uitat sa mai intocmeasca un proiect pentru o finantare europeana si a preferat doar sa lase insula si bratul in ograda Tel Drum.Din noiembrie 2013, CJ are la dispozitie cinci ani pentru a realiza zona de agrement. In caz contrar, domeniul s-ar putea intoarce la Apele Romane.Un reprezentant al CJ ne-a transmis ca institutia nu a depus niciun proiect pentru a obtine o finantare europeana privind terenurile de la Seaca. “CJ Teleorman a depus in cadrul acestui Proiect pilot o aplicatie on-line privind solicitarea unor servicii de consultanta si expertiza pentru intocmirea proiectului Reabilitarea si valorificarea cadrului natural al zonei Dunarea- Insula Belina- Bratul Pavel, comuna Seaca, judetul Teleorman, in vederea depunerii lui in cadrul altor programe cu finantare internationala”, sunt chiar datele dintr-un raport al directiei juridice al CJ Teleorman.Danut Cristescu (PSD), presedintele CJ Teleorman, ne-a spus ca “nu stie sigur daca s-a depus un proiect, stie ca s-a incercat”. In raspunsul oficial pe care institutia ni l-a transmis, a refuzat sa ne raspunda la aceasta intrebare. Reprezentantii Tel Drum au ignorat solicitarile noastre pe tema investitiilor.Intre timp, dupa ce domeniul a trecut de la Apele Romane la CJ Teleorman, pe Insula Belina a aparut o constructie cocheta, tip vagon. Apele Romane ne-a transmis ca nu a facut niciun fel de investitie in zona pana in 2012 si prin urmare nu a ridicat imobilul. Tel Drum a refuzat sa raspunda la orice intrebare.Pe 16 ianuarie 2014 se oficializeaza si noile contracte, doua la numar, prin care Tel Drum administreaza Insula Belina si Bratul Pavel, proaspat trecute in ograda judetului.Apoi, in luna martie, consilierii judeteni semneaza una dintre cele mai ciudate hotarari a unui consiliu de judet. Consilierii aproba o hotarare prin care Tel Drum concesioneaza mai departe contractul cu CJ Teleorman pentru Insula Belina si Bratul Pavel catre o alta firma, fara a i se preciza numele.In data de 27 martie 2014, Consiliul Judetean Teleorman adopta in sedinta extraordinara Hotararea nr.51 a institutiei. CJ Teleorman hotareste la cererea Tel Drum din 3 martie 2014 sa dea acord pentru cesiunea Insulei Belina. Cesiunea nu va depasi perioada valabilitatii contractului incheiat de catre Judetul Teleorman prin Consiliul Judetean Teleorman cu Tel Drum.“Ni s-a spus ca este o firma din Pitesti care vrea sa faca investitii in zona. Am cerut numele societatii, nu mi s-a dat”, ne spune Florin Neagu, fost consilier judetean la acel moment.Cand am intrat in biroul lui Danut Cristescu, actual sef al CJ Teleorman, acesta ne-a promis solemn ca in doua zile vom afla numele firmei si toate informatiile complete despre Belina si Pavel.Dupa o luna de insisetnte, seful CJ Teleorman ne-a raspuns ca Tel Drum se ocupa de administrarea Insulei Belina si Bratului Pavel si sustine ca firma in cauza nu a mai concesionat, desi exista o hotarare a CJ in acest sens. A ramans in continuare neclar cui a concensionat Tel Drum in 2014, cand si de ce domeniul a revenit la Teldrum.Din raspuns reiese ca Tel Drum plateste lunar o suma de 7.452 de lei pentru a administra o suprafata totala, acoperita cu luciu de apa, de 679.975 mp si un teren cu constructii de 3.629 mp.“Suma achitata de Tel Drum SA catre Consiliul Judetean Teleorman pentru inchirierea unor parti din imobilele insula Belina si bratul Pavel este aceeasi suma cu cea din contractele incheiate de Tel Drum cu Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bainala de Apa Arges-Vedea”, ne-a mai transmis Danut Cristache in raspunsul institutiei pe care o conduce.Administratia Apele Romane este in acte, in continuare proprietarul amenajarilor de la Belina si Pavel, asa cum reiese din datele de la Oficiul Nationalal de Cadastru si Proprietate Imobiliara (OCPI) Alexandria, cat si datele de la Agentia Nationala de Pescuit.Astfel, desi proprietatile au fost trecute in proprietatea CJ Teleorman, institutia care l-a facut mare pe Liviu Dragnea nu a incercat vreodata si sa schimbe actele asupra proprietatilor care sunt administrate de Tel Drum.In baza datele de ANPA, Tel Drum are in concesionare atat amenajarea Belina, cat si amenajarea Pavel. Tel Drum a obtinut un acord de pescuit pe 5 aprilie 2012, autorizatia de mediu in iunie 2012, iar avizul de la Gospodarirea Apelor in noiembrie 2011.Pana la ora difuzarii acestui material, Liviu Dragnea nu a raspuns intrebarilor transmise de HotNews.ro