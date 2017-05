Ministrul Educatiei: Vrem sa simplificam manualele scolare, sa eliminam lucrurile redundante care le incarca

"Am anuntat cu ceva timp in urma un proces de reevaluare a programelor scolare si care va ajunge evident pana la nivelul manualelor, vrem sa simplificam aceste manuale in sensul bun al cuvantului, adica nu vrem sa renuntam la continutul din manuale care seteaza foarte bine pe zona de competente, care a stat la baza realizarii acestor manuale, dar vrem sa eliminam toate lucrurile redundante care incarca foarte mult aceste manuale", a precizat Nastase, la o dezbatere privind politicile pentru tineret si o mai mare implicare a acestora in luarea deciziilor care ii privesc.El a adaugat ca, intr-o perspectiva apropiata, va fi pus la punct un sistem care presupune resurse educationale deschise, urmand ca ele sa fie publicate pe o platforma online si sa devina "bun public"."Exista un organism international care licentiaza aceste materiale, astfel incat noi, ministerul, sa putem plati drepturi de autor celor care le produc initial, ministerul sa preia si sa licentieze aceste materiale ca fiind deschise, deci asta inseamna ca pot fi folosite atat de catre elevi, cat si de catre profesori, de oricine", a afirmat ministrul.Cat priveste manualele pentru clasa a V-a, Nastase a spus ca se asteapta ofertele din partea editurilor."In momentul de fata avem licitatie, este publica pe site-ul de licitatii publice si asteptam ofertele din partea editurilor", a aratat Nastase.O alta problema ridicata in cadrul dezbaterii organizate de Ministerul Tineretului si Sportului a fost cea referitoare la abandonul scolar si la un proiect pe care MEN impreuna cu UNICEF l-a aplicat in judetul Bacau, cu rezultate "foarte bune"."E o problema abandonul scolar. In cadrul ministerului avem, spre exemplu, un proiect organizat impreuna cu UNICEF in judetul Bacau, care a dat rezultate foarte bune si pe care il vom extinde, vom incerca chiar la nivel national sa extindem aceste bune practici. E foarte greu, pentru ca fiecare copil care abandoneaza scoala este un caz aparte care are factori de influenta. Unii se aseamana cu ceilalti, dar foarte multe lucruri - daca vreti putem sa vorbim pe orizontala de niste factori care se repeta -, dar din punct de vedere uman, psihologic, fiecare copil care abandoneaza scoala este un caz special si trebuie tratat in mod special. Lucrul acesta s-a intamplat in proiectul despre care vorbeam mai inainte si incercam sa invatam, chiar maine vom avea o discutie cu UNICEF pe aceasta tema", a mentionat ministrul.In interventia sa, secretarul de stat in Ministerul Muncii Adrian Dobre a spus ca premisele de a intra atat cu piata de formare profesionala cat si cu cea educationala in mileniul III sunt foarte bune, gratie legii salarizarii unitare."Daca pana acum in Romania vorbeam de performanta profesorilor si din orase, dar mai ales din mediul rural si profesorii spuneau ca sunt platiti foarte prost, iata ca, incepand din acest an si din anul viitor, aceste premise se schimba si dascalii, prin noua lege a salarizarii unitare, vor intra intr-o normalitate din acest punct de vedere. Dupa acel moment vom putea sa le cerem sa livreze calitate in sistemul educational, pentru ca daca pana acum scuza era ca nu au cum sa ofere calitate la banii cu care sunt platiti, acum aceasta scuza va disparea", a afirmat Dobre.Cat priveste tinerii care merg in strainatate sa lucreze, el a spus ca problema cu care se confrunta cei care au absolvit un curs de formare profesionala tine de competentele practice pe care ei le pot demonstra pentru a obtine un loc de munca in afara granitelor tarii si nu de recunoasterea unei diplome."Nu cred ca problema este faptul ca merge cu o diploma de formare profesionala si pleaca cu ea in afara si e recunoscuta. Pana la urma, competentele lui sunt cele care sunt recunoscute in afara. Problema este ca trece printr-un curs de formare profesionala si nu poate imediat, dupa finalizarea acestui curs, sa se aseze la o masa sau la un banc de lucru si sa produca in mod efectiv valoare. Cred ca asta este problema, nu ca merge cu o diploma in afara", a subliniat Dobre.In cadrul conferintei, reprezentantii tinerilor, asociatii studentesti, de elevi si tineret sindical au ridicat, printre altele, o serie de intrebari referitoare la aplicarea gratuitatii privind transportul pe calea ferata, noua lege a internshipului sau abandonul scolar.